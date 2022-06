Jóvenes colombianas lloraron y gritaron por Louis Tomlinson, ex One Direction

Louis Tomlinson de 30 años fue parte de la banda One direction Foto: LEONARDO SANCHEZ

Gritos tan ensordecedores que por momentos opacaron la voz del británico Louis Tomlinson ex integrante de la banda One Direction, se escucharon el pasado viernes en la noche en el Movistar Arena de Bogotá, donde unas 14 mil personas acudieron al concierto del cantante.

Los asistentes en su mayoría menores de 25 años lloraron, gritaron y tararearon las canciones de principio a fin durante casi dos horas. Tomlinson quien se encuentra de gira por América Latina y Europa se presentó pro primera vez en solitario en Colombia. Esta vez con su álbum Walls. Ya había pisado tierra nacional cuando fue parte de la banda One Direction.

Dentro de los temas que Tomlinson entregó a su fanaticada se escucharon We Made It, con el que abrió su recital; Two Of Us, Always You,Too Young y Fearless y Only The Brave, entre otros.

El artista de 30 años también le dio gusto a sus admiradoras e interpretó canciones de One Direction como Drag Me Down, Little Black Dress y Through The Dark.

De Colombia Louis partió hacia Costa Rica donde también lo aguardaban miles de adolescentes para verlo de cerca y por primera vez.

Otro ex integrante de One Direction que llegará a Colombia este año es Harry Styles, quien ofrecerá concierto en noviembre. Harry sin duda es el artista más exitoso y famoso que ha salido de la banda que se formó luego de que sus integrantes participarán individualmente en la versión inglesa del reality de talento The Factor