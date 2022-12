‘Matilda’: así lucen Tronchatoro y la maestra Miel en la actualidad

Matilda es una de las películas preferidas del público de todas las edades. Fue estrenada en 1996 y se convirtió en uno de los clásicos más vistos por su particular trama.

La protagonista, que fue interpretada por la actriz Mara Wilson, se caracterizaba por tener grandes poderes mentales con los que lograba mover las cosas. La niña vivía en un hogar conflictivo e irresponsable. Sus padres, Harry y Zinnia Wormwood solo se preocupaban porque ella dejara de leer libros y que, por el contrario, se aficionara a ver televisión, así como ellos.

Adicional, Crunchem Hall, la escuela donde comenzó a estudiar la pequeña Matilda tenía una malvada directora que le generaba terror a todos los estudiantes. Se trataba de ‘Tronchatoro’, personaje interpretado por la actriz Pam Ferris.

Así luce Pam Ferris, Tronchatoro en ‘Matilda’

Cuando rodó la película, la actriz británica, nacida en Alemania, tenía 48 años. La terrible directora de la escuela es recordada, entre otras situaciones, por obligar a Bruce Bolaños a comerse una enorme torta de chocolate y ' hacer el martillo’ con las trenzas de la dulce Amanda Tripp.

Después de su participación en Matilda, la actriz, que nació el 11 de mayo de 1948 en Hannover, Alemania, realizó otros importantes papeles. Interpretó a Ma Larkin en The Darling Buds of May, también le dio vida a Laura Thyme en Rosmery y Thime. Aunque personificó a otras villanas, ninguna fue como ‘Tronchatoro’. Actualmente tiene 74 años.

Así luce Embeth Davidtz, la maestra Miel en ‘Matilda’

Jennifer Honey, mejor conocida como la maestra Miel, fue uno de los personajes más queridos de la película. Cuando filmó la historia de Matilda Wormwood, la actriz Embeth Davidtz tenía 31 años.

Antes de participar en ese exitoso filme, la actriz hizo parte del cine en Sudáfrica, país natal de sus padres, al que se mudó cuando tenía 9 años. Su primer papel en Hollywood fue el de Helen Hirsch en La lista de Schindler. La actriz nació el 11 de agosto de 1965 en Lafayette, Indiana, y, actualmente, tiene 57 años.

Así ha sido su transformación física con el paso de los años.