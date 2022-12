Suso, de Caracol TV, tuvo un pequeño incidente en pleno programa: “me van a echar”

Por estos días, muchos famosos alrededor del mundo ya están saliendo a disfrutar de unos días de descanso, aprovechando las festividades de Navidad y Fin de Año; incluso, algunos programas de televisión también entraron a un pequeño receso. Por ejemplo, en Caracol Televisión, La Descarga, el templo de la música, retomará en enero. Por su parte, The Suso’s Show, tuvo este fin de semana su última aparición de este año.

Te puede interesar: ¿Qué pasó con Carolina Cruz y César Escola en ‘Día a Día’? Esto generó críticas

Su conductor, el humorista Dany Alejandro Hoyos, conocido como ‘Suso, el paspi’, estuvo acompañado de un invitado muy especial. Se trataba del cantante vallenato Nelson Velásquez.

Suso 'el paspi' Foto: JOHAN LÓPEZ - JOHAN LÒPEZ

¿Qué le pasó a ‘Suso, el paspi’ durante el programa?

Como es costumbre, en cada emisión de The Suso’s Show, realizan juegos y/o concursos que involucran no solo a los invitados, y personas del público, sino también, a Suso, quien, con su humor, hace que el programa sea muy divertido.

En el más reciente capítulo, el humorista protagonizó un jocoso e inesperado momento, luego de dejarse llevar por sus impulsos. El hecho ocurrió cuando realizaban un concurso que consistía en meter un balón de fútbol en un hueco. El que lo lograra, recibía un premio.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Al ver que no pudo en ningún intento, Suso tuvo una reacción inmediata de “ira e impotencia”. Debido a esa situación, el humorista terminó pateando el balón con mucha fuerza, tanto, que terminó rompiendo un letrero que había en el set y que tenía el nombre del programa.

¿Qué dijo Suso sobre el incidente que tuvo en ‘The Suso’s Show’?

Con el humor que lo caracteriza, el comediante dijo segundos antes del incidente: “es que ya me dio rabia... este regalo es pa’ mí”.

Más noticias de Caracol TV ‘La vuelta al mundo en 80 risas’: Lina Tejeiro y Lokillo fueron una cita a ciegas La actriz Lina Tejeiro y el humorista Lokillo, experimentaron una cena completamente a oscuras. Leer aquí: ‘La vuelta al mundo en 80 risas’: Lina Tejeiro y Lokillo fueron una cita a ciegas Catalina Gómez de ‘Día a Día’ le hizo reclamo a Don Jediondo por este desplante La presentadora de Día a Día, de Caracol TV, le reprochó en vivo al humorista de La vuelta al mundo en 80 risas. Leer aquí: Catalina Gómez de ‘Día a Día’ le hizo reclamo a Don Jediondo por este desplante

Enseguida, y luego de patear la pelota, agregó: “dañé el letrero. Menos mal era el último programa del año. ¡Me van a echar! Ya me toca pagar ome, ¿cómo fui a tumbar esa vaina?”.

Las risas no se hicieron esperar en ese momento. Nelson Velásquez, el cantante invitado, tampoco se pudo contener y durante varios minutos no pudo dejar de reir. “Por su culpa parcero”, le dijo Suso a un joven del público, quien también concursaba por el premio. “Nos ganamos un regaño, el que me van a meter a mí”.

Te sugerimos leer: Foto: Carolina Cruz fue criticada por esta pinta que usó en ‘Día a Día’