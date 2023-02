No hay quien se salve. Los famosos apoyan la cursilería, aunque no parezca

Cursi, no hay quien se salve es la obra que se lanzó el pasado 9 de febrero en la Casa del Teatro, que pretende además, convertirse en toda una experiencia para el espectador, desde su llegada, pues se verá “atrapado” en un mundo de intensidad sentimental y cursilería. Allí será recibido por una anfitriona mientras recorre un callejón con olor, música, burbujas y toda una puesta en escena donde los colores rosa y varios elementos de exceso romántico adornan el lugar donde sobresale por supuesto, un peluche de conejo también rosa. El recibimiento a la obra es personalizado para que nadie se quede sin sentirse “consentido” y es el preámbulo de la historia que posteriormente estará en escena.

Al lanzamiento acudieron reconocidas celebridades como Diana Ángel, Marcela Carvajal, Gian Carlo Mendoza, Juan Sebastián Aragón, Aida Bosa, Estefanía Gómez, Marcela Posada, Fernando Arévalo, Luz Amparo Álvarez, Andrea Guzmán, Diego León Hoyos, Juan Carlos Villamizar, ente otros.

1/7 Allison Joan, Fernando Arévalo y Juanita Molina Foto: JOHAN LOPEZ - JOHAN LOPEZ 2/7 Natalia Acevedo y Aida Bossa Foto: JOHAN LOPEZ - JOHAN LOPEZ 3/7 Andrea Guzmán y Paolo Miscia Foto: JOHAN LOPEZ - JOHAN LOPEZ 4/7 Diana Angel y Juan Bilis Foto: JOHAN LOPEZ - JOHAN LOPEZ 5/7 Giovanni Arenas y Juan Sebastian Aragon Foto: JOHAN LOPEZ - JOHAN LOPEZ 6/7 Marcela Posada y Estefania Gomez Foto: JOHAN LOPEZ - JOHAN LOPEZ 7/7 Elenco Obra Cursi Foto: JOHAN LOPEZ - JOHAN LOPEZ

También te puede interesar: Blonde, con Ana de Armas, no es la biografía de Marilyn Monroe. Te decimos por qué

¿Qué cuenta Cursi?

La comedia cursi-dramática creada por la compañía Exilia2, en coproducción con el Teatro Nacional y que estará jueves, viernes y sábado en escena, invita a reflexionar justamente sobre: ¿qué es lo cursi?, ¿soy cursi?, ¿lo he sido?, ¿alguna vez me lo he preguntado?

Cuenta con la dirección de Víctor Quesada y las actuaciones de Laura Pérez Montaña, Nicolás Poveda, Tatiana Rodríguez, Juan “Pelz” Herrera y Andrés Estrada.

“Escribí “Cursi” como una pregunta por mis estados de emoción extrema en la que la alegría y el llanto me ganaban. Quise ofrecer una comedia cursi y dramática en la que nos pudiéramos sentir identificados, divirtiéndonos y permitiéndonos sentir lo que se nos dé la gana”, indicó el director y dramaturgo Quesada.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia

Cursi deja al descubierto que en la práctica todos lo hemos sido y reivindica la libertad para manifestar las emociones sin juicios o represiones.