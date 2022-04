“No me hagan llorar”, Alejandro Sanz contaba los días para regresar a Colombia

Alejandro Sanz contaba los días para encontrarse con su público bogotano Foto: Arturo Rodríguez

Alejandro Sanz anhelaba encontrarse con su público en Colombia. Así lo dejó claro el pasado miércoles cuando llegó a Bogotá y publicó imágenes de la ciudad que esperó por más de dos años para visitar. Finalmente, la cita se cumplió y el español pisó el escenario del Arena Movistar la noche del jueves 21 de abril pasadas las 9 p.m. La emoción era mutua, el recinto estaba lleno y Sanz junto a sus músicos estaba sin palabras cuando la ovación del público retumbó el lugar.

Así arrancó el concierto que estaba planeado para marzo del 2020, pero quedó aplazado a solo dos días de realizarse cuando estalló la pandemia mundial y las principales ciudades, entre ellas Bogotá debió realizar un confinamiento obligatorio, que conllevó la cancelación de eventos.

Alejandro Sanz contaba las horas

Después de entonar sus primeras canciones, Sanz finalmente habló y confesó que no es muy bueno con las palabras porque se le alborota la emotividad. Que lo suyo era cantar, pero antes de volver a interpretar otro de sus éxitos dejó claro que contaba los días para encontrarse con su público. “Han pasado dos años, un mes y dos días”, dijo visiblemente emocionado. “No me hagan llorar”, comentó luego para dar paso a un nuevo tema “Vamos a pasarlo bien”, mencionó.

El concierto que tuvo como aliado principal a la revista Vea, fue abierto por el colombiano Alejando Santamaría, y acudieron luminarias nacionales como Marbelle, Carolina Cruz y Aida Morales, por mencionar algunas. Todas ellas entonaron románticos temas del español como Cuando nadie me ve, No es lo mismo, Mi persona favorita, Quisiera ser el aire, Amiga mía, entre otras. El recital tuvo varios momentos emotivos. Uno de ellos cuando dedicó a los presentes el famoso tema de Joaquín Sabines, Contigo. “Lo que yo quiero, muchacha de ojos triste es que mueras r mi y morirme contigo si me matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amo cuando no muere mata… Porque amores que matan nunca mueren”, entonó Sanz ante el frenesí del público. Otro instante de furor fue cuando cantó su famoso Corazón partío.

El concierto, que terminó pasadas las 11, dejó una frase común entre los asistentes: “valió la pena la larga espera”, así como dice otro de los famosos temas de Alejandro que no dudó en postear imágenes de su inolvidable encuentro con su público bogotano.

