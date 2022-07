Pity Camacho y Paula Barreto de amores en la fiesta de Dejémonos de Vargas.

1/7 Margarita Muñoz y Pity Camacho Foto: Jhoan Lopez - Jhoan Lopez 2/7 Emanuel Saldarriaga y Aco Pérez Foto: Jhoan Lopez - Jhoan Lopez 3/7 Paula Barreto y Magdalena La Rotta Foto: Jhoan Lopez - Jhoan Lopez 4/7 Andrea Guzmán y Israel Sánchez Foto: Jhoan Lopez - Jhoan Lopez 5/7 Julio Pachón, Nataly Umaña y Alejandro Estrada Foto: Jhoan Lopez - Jhoan Lopez 6/7 Margarita Muñoz y Pity Camacho Foto: Jhoan Lopez - Jhoan Lopez 7/7 Elenco Dejemonos de vargas 1 Capitulo Foto: Jhoan Lopez - Jhoan Lopez

El elenco de Dejémonos de Vargas se encontró en el restaurante CasaQuira al norte de Bogotá para ver el estreno de su seriado. Fue una noche especial en la que los actores disfrutaron de una deliciosa cena y algo de fiesta y celebración entre amigos. Al evento privado asistieron los protagonistas Margarita Muñoz y Pity Camacho, así como Andrea Guzmán, Julio Pachón, Aco Pérez, Emmanuel Saldarriaga, Maru Yamayusa, Nataly Umaña y Alejandro Estrada, entre otros.

PITY CAMACHO Y PAULA BARRETO ENAMORADOS

Pity Camacho y Paula Barreto son novios hace un año Foto: Jophan Lopez - Jophan Lopez

Durante la noche, junto con la camaradería y el buen humor que caracteriza a varios de los invitados, la nota particular fue el amor entre el protagonista de Dejémonos de Vargas, el actor Pity Camacho, y la también actriz Paula Barreto, quienes llevan un año de noviazgo oficial en la vida real y esta noche no fue excepción para demostrar ese sentimiento. La pareja compartió con sus colegas y Paula no desamparó a Pity en ningún instante, apoyándolo con su presencia y regalándole mimos, caricias y hermosas palabras de admiración a su enamorado.

