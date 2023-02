Premios Grammy 2023: en fotos, los ‘outfits’ más llamativos de la alfombra roja

A esta hora, se lleva a cabo la edición número 65 de los Premios Grammy 2023, en Los Ángeles. Previo a la ceremonia, artistas nacionales e internacionales llegaron a la entrada del Crypto.com, en la alfombra roja, para lucir sus outfits.

1/16 Los Angeles (United States), 05/02/2023.- DOMi, Anderson Paak, JD Beck arrive for the 65th annual Grammy Awards at the Crypto.com Arena in Los Angeles, California, 05 February 2023. (Estados Unidos) EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN 2/16 ¿Cuál es el filtro para elegir a los nominados? ¿qué se tiene en cuenta? ¿hay racismo dentro de la organización?... estos han sido algunos de los cuestionamientos más fuertes. Foto: Getty Images via AFP - NEILSON BARNARD 3/16 La vuelta de los Grammy a Los Ángeles, después de que se celebraran de forma excepcional en Las Vegas el año pasado, tratará de proyectar un ambiente de total normalidad en la que se prevén tantos chistes de sus presentadores y actuaciones estelares como antes de la pandemia. Foto: Getty Images via AFP - NEILSON BARNARD 4/16 Si bien la esencia de los Grammy ha sido “premiar” el talento, varios artistas han estado en desacuerdo con el significado de recibir el famoso gramófono. Algunos por razones políticas, otros porque no se sienten identificados, y otras razones que llevaron a que la gala fuera “boicoteada” más de una vez. Foto: Getty Images via AFP - NEILSON BARNARD 5/16 Los Angeles (United States), 05/02/2023.- Dencia arrives for the 65th annual Grammy Awards at the Crypto.com Arena in Los Angeles, California, USA, 05 February 2023. (Estados Unidos) EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN 6/16 Taylor Swift Foto: Getty Images - Getty Images 7/16 Fito Páez Foto: Getty Images - Getty Images 8/16 Sebastián Yatra Foto: Getty Images - Getty Images 9/16 Lourdes León - hija de Madonna Foto: Getty Images - Getty Images 10/16 Premios Grammy 2023 Foto: Getty Images - Getty Images 11/16 Harry Styles Foto: Getty Images - Getty Images 12/16 Shania Twain Foto: Getty Images - Getty Images 13/16 Kim Petras, Sam Smith, Violet Chachki y Gottmik Foto: Getty Images - Getty Images 14/16 Premios Grammy 2023 Foto: Getty Images - Getty Images 15/16 Lizzo Foto: Getty Images - Getty Images 16/16 Anitta Foto: Getty Images - Getty Images

Entre los famosos que llegaron a la fiesta de la industria discográfica de Estados Unidos, llegaron Bad Bunny, Sebastián Yatra, Fito Páez, Taylor Swift, Harry Styles, Alisha Gaddis, Blac Chyna, Anitta, Lizzo, entre otros.

Sobre esta última artista, el diseñador Benito Fernández dijo en entrevista con Infobae: “Me gusta, me encanta el color. Parece el color de moda, me parece súper teatral. Me gusta mucho, tiene mucha fuerza y eso se nota es como que si nada estuviese representando una una reina, me encanta. Es como una morfología morfología diferente y me encanta, me parece genial la texturas”.

El colombiano Sebastián Yatra se fue vestido con un smoking negro, sin camisa. La actriz Shania Twain fue una de las famosas que optó por un look mucho más llamativo. “Súper excéntrica. Con un traje en blanco y negro y un llamativo sombrero en composé, está vestida para la ocasión lejos de la elegancia y el glamour, optando por un outfit llamativo acorde a esta gala. Si se quiere, con un pelo rojo fuego que aumenta la imagen en su exposición fashionista: total look”, dijo la diseñadora Patricia Profumo.