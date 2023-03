Premios Óscar 2023: así se viven las interpretaciones a Mejor Canción Original

Este año la categoría Mejor Canción Original de los Premios Óscar a lo mejor del séptimo arte está integrada por cinco nominadas de lujo: ‘Lift Me Up’ de Black Panther: Wakanda Forever; ‘Applause’ de Tell It Like A Woman; ‘Hold My Hand’ de Top Gun: Maverick; ‘Naatu Naatu’ de RRR y ‘This Is A Life’ de Everything Everything All At Once. Baladas pop, canto y danza hindú, más sonidos experimentales y dramáticos hacen parte de esta completa lista de canciones de los Óscar 2023.

El domingo 12 de febrero se llevará a cabo la entrega número 95 de los Premios Óscar, que incluye entre sus categorías la de Mejor Canción Original. Foto: Getty Images - Getty Images

ASÍ VAN LAS PRESENTACIONES MUSICALES

Como es tradición, estos cinco temas son interpretados por sus cantantes originales, sin embargo, para esta edición de los Premios Óscar la gran ausente fue Lady Gaga, quien no pudo asistir a cantar el tema principal de Top Gun: Maverick al encontrarse filmando otra cinta en la que la polifacética artista participa. El resto de los artistas sí se presentará haciendo gala de su gran talento en busca de la preciada estatuilla que el año pasado ganó Billie Eilish y su hermano Finneas por la canción ‘No Time To Die’ de la película Sin Tiempo para Morir de la saga de James Bond.

‘Applause’ por Sofía Carson

Para la interpretación de este tema la norteamericana hizo eco del sentimiento y empoderamiento propios de su letra y el mensaje de la película Tell It Like A Woman, un drama basado en historias de mujeres reales que al ser interpretado en el escenario por la artista de ascendencia colombiana se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche.

‘This Is A Life’ por David Byrne, Mitski y Son Lux

Al igual que la temática de la película para la cual fue creada, Everything Everything All At Once, esta canción estuvo llena de drama, misterio y un mensaje etéreo que fue reforzado por la prodigiosa interpretación del cantante de origen escoses nacionalizado en Estados Unidos David Byrne, la artista de ascendencia japonesa Mitski y los sonidos de la banda experimental Son Lux.

‘Naatu Naatu’ por Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava

Los talentosos actores y cantantes indios no defraudaron y le imprimieron a esta interpretación toda la energía y las habilidades en el baile intrínsecas a esta canción original de la cinta hindú RRR, un romántico drama histórico de esta nación. Siendo la favorita para muchos se salió del estándar de la noche y cautivó hasta a los más exigentes en el teatro Dolby.

‘Hold My Hand’ por Lady Gaga

