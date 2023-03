Premios Óscar 2023: las cintas más opcionadas para ganar como ‘Mejor Película’

Este domingo, 12 de febrero, se llevará a cabo la entrega número 95 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, también conocidos mundialmente como Premios Óscar. Desde el año pasado, los fanáticos del cine iniciaron con sus predicciones de los favoritos y posibles ganadores para algunas de las 23 categorías nominadas.

Te puede interesar: Brendan Fraser: así fue la transformación del actor para protagonizar ‘La ballena’

El pasado 24 de enero, la Academia anunció sus nominados y una de las categorías más comentadas es la de ‘Mejor Película’, que además es una de las más importantes de toda la ceremonia. Este año, diez cintas tuvieron la oportunidad de obtener esta nominación y ya hay algunas de ellas que se posicionan como las favoritas.

Nominación Premios Óscar a ‘Mejor Película’

Everything Everywhere All at Once, también conocida como Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo es una de las películas más aclamadas por la crítica desde el año pasado. Además de ser una de las que más nominaciones obtuvo en los Óscar, diez en total, se encuentra dentro de la categoría más importante de la gala. La cinta de comedia y ciencia ficción, protagonizada por Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum, Jr., James Hong y Jamie Lee Curtis, cuenta la historia de una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo.

Vea también: Fotos: Miguel Herrán, de ‘La casa de papel’, sorprendió con su cambio físico

Los Fabelman, con siete nominaciones, fue dirigida y coproducida por Steven Spielberg, y cuenta justamente pocos detalles de los primeros años de su vida. La película, protagonizada por Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen y Judd Hirsch, está dedicada a los padres de Spielberg.

Sin novedad en el frente, disponible en Netflix y con nueve nominaciones en los premios, cuenta la historia de un joven alemán que se alista, con su grupo de amigos y sin el permiso de sus padres, para combatir en la Primera Guerra Mundial. En la lista también se encuentran otras películas como Avatar: El camino del agua, Los espíritus de la isla, Elvis, Tár, Top Gun 2: Maverick, Triangulo de tristeza y Ellas hablan.