¿Rafael Novoa separado de su esposa? Asistió solo a un nuevo evento de arte.

Hace pocos días se inauguró en la capital del país Arty Bogotá, el primer evento multidisciplinario de Colombia de arte e integración artística internacional. A la velada que se realizó en el Museo Casa Edgar Negret en la Calle 110 con 3ra, llegaron artistas, inversionistas y personalidades del ámbito cultural y del entretenimiento que tienen interés e inquietud con el arte y sus infinitas posibilidades, entre ellos, Rafael Novoa. Precisamente, el actor fue uno de los personajes que más llamó la atención entre los invitados, en especial porque de nuevo asistió a un evento social sin su esposa, la ex Señorita Colombia Adriana Tarud.

1/8 Rafael Novoa Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO 2/8 Pablo Escola y Claudia Matallana Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO 3/8 Daniel Álvarez, Rubén Darío Rojas y Nicolás Uribe Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO 4/8 Juanita Dallos y Julián Orrego Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO 5/8 Manuela Álvarez y Sergio Escobar Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO 6/8 Alex Sastoque y Karina Santacoloma Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO 7/8 Ana Gómez y Andrés Fajardo Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO 8/8 Verónica y Juan Pablo Escobar Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO

RUMORES DE SEPARACIÓN

Hace varias semanas los internautas se percataron de que Rafael Novoa y su esposa Adriana Tarud parecían estar distanciados, esto debido a que hace meses no publican imágenes juntos en sus redes sociales y, en fechas tan especiales como el Día de la Madre, el actor no dejó ningún mensaje o manifestación de afecto a Adriana, madre de su única hija, Alana. A estos rumores de distanciamiento se ha sumado que en las últimas semanas Rafael ha asistido a varios eventos sociales solo o con amigos, pero no con su esposa; espacios que antes acostumbraban a disfrutar como pareja, seleccionando muy bien los eventos a los que iban, pero siempre juntos.

Te puede interesar: ‘¿El actor Rafael Novoa se está separando de Adriana Tarud?’.

QUÉ ES ARTY BOGOTÁ

Arty Bogotá, exposición y feria inaugurada hace poco en el Museo Edgar Negret en la capital del país, es una iniciativa colombiana que busca promover el arte y la cultura en nuestra sociedad como espacio de unión y conversación. Este encuentro multidisciplinario de arte e integración liderado por un colectivo de artistas colombianos cuenta con invitados de Estados Unidos y España y actividades como una exhibición de arte plástico, podcast en vivo, subasta Arty, lanzamiento de NFT’s Metatropik y fiesta inaugural y de cierre con mucha música.

Te puede interesar: ‘Daniela Ospina se quiere casar. Ella y su novio son la portada de la revista Vea’.