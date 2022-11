Ricky Martin en Bogotá: así fue la presentación del boricua en el Movistar Arena

Desde las 5:00 p.m. las puertas del Movistar Arena se abrieron para recibir a los fanáticos del cantante Ricky Martin. El boricua salió a cantar a la tarima a las 8:47 p.m. e interpretó sus éxitos Vuelve, La Mordidita y muchos más. Catorce mil personas corearon a rabiar las canciones del artista mundial hasta las 10:30 p.m. Después de 17 años sin estar en un escenario de la capital colombiana, el puertorriqueño de 50 años agradeció a los asistentes en el primero de sus dos conciertos en el recinto.

“Estoy un poco afónico y un poco sordo también. Yo no me quiero ir a casa, yo me quedo en Colombia si ustedes me dejan. Un calor maravilloso aquí, gracias Bogotá, te quiero de corazón, nos vemos pronto, hasta la próxima”, dijo.