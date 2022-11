Señorita Colombia: edad, profesión, estado civil y más curiosidades de Sofía Osío

Sofía Osío Luna se convirtió en la nueva Señorita Colombia. La barranquillera fue coronada en la versión número 88 del Concurso Nacional de Belleza, que recibió en la Heroica a las 29 candidatas, quienes llenaron a Cartagena de belleza, elegancia y alegría. La nueva soberana le entregó a Vea sus primeras declaraciones.

Datos de Sofía Osío Luna

Esta barranquillera de 22 años, con 1,75 m de estatura y medidas casi perfectas, representante del departamento del Atlántico y profesional en Marketing y Comunicación de Moda del Instituto Europeo de Diseño de Barcelona es la nueva Señorita Colombia. Desde su llegada a Cartagena, Sofía se convirtió en una de las favoritas del público.

¿Dónde naciste, creciste y cómo es tu familia?

“Nací en Barranquilla, y aunque la mayor parte de mi vida la he vivido allí, estuve tres años estudiando en Barcelona. Mi familia es todo para mí. Somos mi mamá, mi papá, mi hermanita de 13 años y dos hermanos mayores, de 26 y 24, que viven afuera. Soy muy agradecida con los míos, que son mi orgullo. Siempre están ahí, dándome aliento. Tengo a Bruno, un perro samoyedo, que es como mi hijo”.

¿Cómo empezó tu sueño de ser reina?

“Cuando era chiquita y en mi adolescencia, yo estaba llena de dudas e inseguridades, y la moda me ayudó a sentirme más segura de mí misma, cuando salía a la calle y me veía al espejo. Cuando era niña, jamás me vi de reina de belleza, pero me fui dando cuenta de la importancia que tiene el amor propio. Todo está muy relacionado. El Concurso Nacional de Belleza tiene ese objetivo: ‘belleza con propósito’. Esa es mi meta, inspirar a los demás a que crean en sus capacidades. Los sueños son valiosos y, si trabajan por ellos, los conseguirán”.

¿Estás enamorada? Danos tu visión del amor.

“Estoy enamorada de Bruno (risas)… Para mí lo más importante en una relación es la confianza. Una pareja debe ser de apoyo mutuo. Me gusta alguien con buen sentido del humor, que te demuestre que le importas y que siempre va a estar, que te llene de fuerza y confianza. Más adelante, quiero tener familia. Soy creyente y pienso que los tiempos de Dios son perfectos”.

¿Con qué sueñas?

“Me encantaría tener mi propia empresa de marketing, para ayudar a las micro y macroempresas a salir adelante y que puedan transmitir sus valores a su público objetivo. Me gustaría tener mi propia fundación y llegar a las comunidades más vulnerables. Ya le tengo nombre, mis iniciales son S.O.L. y siempre me ha definido la solidaridad, por eso asocio esas palabras”.

