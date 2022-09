Serie La ley y el orden UVE se queda sin una de sus protagonistas

La serie La Ley y el orden UVE, Unidad de víctimas especiales, es actualmente la producción dramática más longeva que tiene la televisión estadounidense, con 24 temporadas. La creación de Dick Wolf, que tenía varias versiones denominada Intento criminal y La ley y el orden a secas, fue la única que quedó de sus relacionadas. Con un elenco encabezado por Mariska Hargitay, que ha incluido en varios de sus episodios a figuras reconocidas como Bradley Cooper, Whoopy Goldberg, Brooke Shields, Zoe Saldana, Alec Baldwin, Cyhthia Nixon y Robbin Williams, entre otros, se ha convertido en toda una institución y su éxito se ha repetido en todo el continente americano.

Kelly Giddish anunció en sus redes que renunció la La ley y el orden UVE Foto: Instagram

De hecho, Mariska ha sido nominada a diversos premios como el Emmy por su rol de Olivia Benson, además de haber sido nombrada la mujer más sexi en el año por People hace un par de años. De igual manera, muchos de sus episodios han sido dirigidos por el oscarizado argentino Juan José Campanella.

¿Qué actriz abandona la serie La Ley y el orden UVE?

Actualmente y desde hace doce temporadas la actriz Kelli Giddiish personifica a la detective Amanda Rollins, quien ha logrado una importancia destacada pues además de su labor como policía se ha involucrado sentimentalmente con el ahora asistente de fiscal y abogado Sonny Carisy. Y es justamente Kelli quien ha anunciado a sus seguidores mediante sus redes sociales que esta, la número 24, será su última temporada en la exitosa serie.

Kelli escribió: “Quería abordar la charla que he visto en línea y hacerles saber a todos que esta será, de hecho, mi última temporada en La ley y el Orden UVE. Jugar a Rollins ha sido una de las mayores alegrías y privilegios de mi vida. He sido muy afortunada de formar parte de la familia La Ley y Orden durante los últimos 12 años. Simplemente no hay otro personaje en la televisión como Rollins. Ella ha crecido y cambiado, y yo también. Empecé en este show cuando estaba en mis 20 y estoy agradecida de haber pasado tantos de mis años adultos con Rollins en mi vida. Quiero agradecer a Dick Wolf, Mariska Hargitay, Warren Leight, Peter Jankowski, NBC, Universal Television, a todos mis co-estrellas, a cada miembro del equipo y a todos los escritores aquí por nuestro increíble trabajo juntos estos últimos 12 años. Estoy tan emocionada de tomar todas las cosas que he aprendido en mi tiempo en UVE y ponerlas hacia todo lo que está por venir...”

¿Por qué sale actriz estelar de La ley y el orden?

Naturalmente la noticia ha tomado por sorpresa a los seguidores de la serie y ha desatado versiones diversas sobre la causa del retiro de la actriz. De un lado se habla de que ella quería ajustes salariales que no le fueron otorgados, por lo que no fue posible negociar una suma que dejara satisfechas a a las dos partes y la habría decidido renunciar. Esto a pesar de la mediación de Mariska, la protagonista quien también funge como productora.

También se habla de que simplemente ha llegado a su fin el personaje y es una decisión completamente personal. Sin embargo, de acuerdo con Variety la salida es cuestión de altos mandos y una “reorganización fue una llamada hecha desde arriba”, En esta versión también se dice que Mariska Hargitay, y otro productor, presionaron para mantener a Giddish en la serie, pero la decisión ya había sido tomada por los ejecutivos. Como sea no ha caído bien el retiro de la teniente.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de La ley y el orden UVE?

La ley y el orden presentará en América Latina su nueva temporada donde sería el final del mencionado personaje. También en esta temporada se ha especulado que se emitirá un episodio inspirado en lo que fue el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, pero con nombres cambiados naturalmente. La nueva etapa de la producción llegará el 24 de septiembre según medios estadounidenses.