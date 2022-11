Últimos días de Spiderman, Las Kardashian y más producciones que salen de Netflix

Bien sea porque los contratos de vigencia han expirado o porque algunas casas productoras se han convertido en plataformas y están recuperado sus contenidos propios, algunas de las producciones de Netflix disponibles emigrarán hacia otros servidores.

Netflix, que constantemente está estrenando nuevo contenido para sus suscriptores, también retira productos de su menú cada cierto tiempo. Este mes de noviembre ya se han confirmado títulos que están viviendo sus últimos días en el precursor de los servicios streaming. Aquí te brindamos una completa lista de series, películas y documentales con su respectiva fecha de salida de la biblioteca Netflix, para que los disfrutes en sus últimos días.

Spiderman, regresa a casa estará unos pocos días más en Netflix

Series y películas que salen de Netflix próximamente

El 8 de noviembre saldrá de la plataforma la película Dora y la ciudad perdida, que narra la historia de la brillante niña que ahora es una adolescente. Esta adaptación es protagonizada por Eva Longoria y Michael Peña.

El 10 de noviembre es el último día para ver la película Cámara policial, con Mary J. Blige, nominada al Óscar. La trama es sobre una policía que investiga el asesinato de un agente. Ese mismo día también es el último en Netflix de la película Tiger.

El 15 de noviembre sale de ese servicio de streaming la exitosa película Spiderman: de regreso a casa en la que participan Tom Holland, Michael Keaton y Robert Downey Jr. También hasta esa fecha están disponibles las películas La leyenda de Tarzán, Momento crítico, En el corazón del mar, Geo-Tormenta, De ladrón a policía y la aclamada Eterno Resplandor de una Mente, con Jim Carrey y Kate Winslet.

La serie The Yard también se retirará esa fecha.

El 16 de noviembre será la fecha límite para ver las cintas Pollitos en fuga, La intérprete, Amor eterno, Carrera de la muerte 2, Lucy, Policías del más allá, La noche de la expiación, 12 horas para sobrevivir y El Legado Bourne, esta última con Jeremy Renner, Rachel Weisz y Edward Norton.

Para el 17 de noviembre las que saldrán del menú de Netflix serán la película Last Christmas, con Emilia Clarke, Henry Golding y Emma Thompson y la serie The Keeping Up with the Kardashian.

El 18 de noviembre es el última día para ver las películas Ahí viene Cascarribias, The Lighthouse, Balck Friday, Raghav 2.0 y TE3N.