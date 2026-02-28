Vincenzo lanza su nueva canción: “Se me hace más fácil escribir desde la herida”

Al público latinoamericano, Vincenzo se hizo conocer cuando, como concursante de La Voz Kids Perú, cantó “Sway”, de Dean Martin. Sorprendió por su interpretación madura, su voz profunda y cálida a pesar de que tenía solo quince años. Hace unos días lanzó su nueva canción, “Habitación de Hotel”, que una vez más nos lleva a explorar las sensaciones de una masculinidad que revela su vulnerabilidad en un mundo donde parece difícil encontrar relaciones verdaderas y profundas. Así que en la conversación con Vincenzo, escuché también la voz de una generación que busca y elige la autenticidad sobre lo inmediato y lo efímero.

Empezamos por la canción. que acabas de lanzar. ¿Cómo nace Habitación de Hotel?, ¿qué querías expresar?

“La canción no trata en sí de una habitación de hotel, sino de la sensación de sentirse como una habitación de hotel. Es un estado mental en el que la otra persona te ha puesto: algo pasajero, que alguien usa para estar ahí un rato y luego se va. No es hogar. Es fragilidad, inseguridad, no compromiso. Es esa mezcla de intensidad, dependencia y vacío que queda cuando el amor no se queda”.

El tema parece ser la continuación de ‘Cuándo lo vuelvas a ver’, tu canción anterior,

“Así es. En la anterior estaba deseando la presencia de la otra persona, su calor, todo eso. Aquí ya conseguí lo físico, pero necesito más todavía: necesito lo emocional”.

En la nueva canción también vuelves a mostrar una masculinidad que es capaz de ser vulnerable. ¿Por qué están en énfasis la vulnerabilidad y la sensibilidad?

“Porque creo que el masculino también se expresa hablando desde el dolor, el luto, la incomodidad, la lágrima. Creo que es importante deslizarnos desde este constructo social que la sociedad sigue imponiendo. La mayoría de los artistas masculinos latinoamericanos habla de que son unos “heartbreakers”, unos rompecorazones, que expresan la masculinidad con el sexo. Pero pienso que se vale expresar el dolor que un hombre siente frente a la persona que ama. Además, se me hace más fácil escribir desde la herida”.

“Llegas con algo de prisa. Me besas sin mucha emoción”. Hablas de la experiencia de quien no se siente elegido, porque hay otra persona de por medio.

“Todas mis canciones nacen de una sensación, más que de una situación específica. Así fue también en el caso de esta canción. Todos en algún momento hemos sentido que no nos han elegido, que somos solamente una segunda opción. Queremos ser elegidos, aun si eso significa pasarse encima de otra persona. Obviamente, no es moralmente correcto, pero es algo humano, que pasa”.

Detrás de tus letras, se intuye también el deseo por una relación auténtica. Eso parece hasta utópico en una sociedad que parece premiar lo superficial y lo efímero.

“No es por generalizar, pero es cierto que mucha gente de mi generación no busca algo auténtico. Vivimos dentro de una cultura de la inmediatez, donde todo está a la mano”.

¿Es el efecto de las redes sociales?

“Las redes sociales nos ponen estereotipos y nos sentimos presionados a seguirlos al cien por ciento. Además, siento que nos abstenemos de lo incómodo. No queremos sentir que nos juzgan y eso también es un efecto de TikTok y lo demás. Eso nos frena a la hora de exponernos, de atrevernos, y por eso evitamos lo que nos puede afectar, traer un juicio negativo. Por eso terminamos buscando lo pasajero”.

¿Qué efecto tiene esta realidad en tí?

“Se convierte en una búsqueda personal, porque la validación no puede ser externa. Es también el mensaje oculto de mi canción, que habla de la necesidad de ser validado por otra persona a través de su elección. Pero la búsqueda personal lleva a que uno se elija a sí mismo primero. Es la necesidad de sentirme bien conmigo mismo”.

"No tenía idea del impacto viral que mi participación en 'La Voz Kids' iba a tener. Mi vida cambió de la noche a la mañana”. Fotografía por: Cortesía

Vámonos a tus comienzos. ¿Cómo nace tu amor por la música?

“Yo nací en un lugar supermusical. Mi mamá canta desde que estaba embarazada de mí. Cuando era niño, la acompañaba en sus presentaciones. De ahí que también mi hermana quiso cantar. En mi casa siempre hubo música y desde pequeño supe que quería cantar y quería que me escucharan”.¿Cómo fue la transición de acompañar a tu mamá a estar en un escenario?

“En 2017 fue la primera vez que estuve en televisión en un programa de imitación. Yo fui a imitar a Justin Bieber. Ahora no es mi estilo, pero en este entonces sí lo era. Lo tomé como una ventana y me fue superbién. Llegué a la final del concurso y eso fue un gran acierto”.

Después llegó ‘La Voz Kids Perú’.

“Sí. Yo tenía quince años. Vi el anuncio de las audiciones en la televisión y fui corriendo a decirle a mi mamá que quería participar y me preparé superbién. Quedé semifinalista y me fue superbién. Desde mi participación en el programa comenzaron a salir bastantes cosas. No tenía idea del impacto viral que mi participación en La Voz Kids iba a tener. Mi vida cambió de la noche a la mañana. Fue cuando decidí que eso era lo único que quería hacer en la vida”.

Entre tu participación en ‘La Voz Kids Perú’ y el lanzamiento de tu primera canción hubo una pausa larga. ¿Qué pasó?

Así es. Hubo algunas personas que querían ser mis managers. Pero esto no salió bien. Faltó alineación alrededor de mi carrera artística. Por un lado, eso significó un retraso; por otro lado, eso me ayudó a madurar la decisión de escribir mi propia música, de vestirme como yo quiero hacerlo, de transmitir el mensaje que yo quiero transmitir. Tomé la decisión de transmitir quién soy yo de verdad”.

¿Sentiste presión para encajar en una imagen que no eras realmente?

“Exacto. Mira, el apoyo de mi mamá siempre fue incondicional. Mi mamá nunca me dijo cómo debía vestirse, quién debía ser. Nunca me impuso a alguien que no era. Mientras que estas personas querían venderme de una cierta forma, como un chico que canta jazz. Al comienzo la idea me gustó, pero luego se me hizo demasiado castrante. Cuando lo vuelvas a ver, mi primera canción, que saqué el pasado noviembre, refleja esta decisión”.

¿Qué es ser auténtico para ti?

“Para mí es liberador no tener que ponerme una máscara, entre comillas. Me ayuda saber que a la gente le gusto por quien soy yo realmente. Es lo que quiero desarrollar también como artista de mi música: ser completamente yo. Quiero ser yo, nada más, aun si eso significa perder seguidores”.

Creo que una característica de los jóvenes hoy es esta exigencia de autenticidad. ¿Esto fue siempre así para ti?

“En realidad, no. Cuando recién salí, tenía muchísimo miedo de decir las cosas, de decir o hacer algo que a la gente no le vaya a gustar. Me pasó también que en redes la gente se burló de cosas que dije. Eso generó miedo. Pero también por el ejemplo de mi madre, que siempre me dijo que tengo que ser yo, he madurado esta decisión. Además, mis referentes musicales como Amy Winehouse nunca fingieron ser alguien que no eran. Eso también me influenció. Hoy quiero ser totalmente honesto con mis sentimientos”.

Quiero volver a tu mamá. Me he encontrado muchas veces con el hecho de que mujeres cabeza de hogar se convierten en un apoyo incondicional de los sueños de sus hijos. ¿Cómo ha sido la relación con tu mamá?

“Mi mamá se llama Malena. Siempre he tenido una conexión especial con ella. Mi papá no vive conmigo y entonces mi relación con mi mamá siempre ha sido bastante cómplice. Creciendo, éramos todavía más libres en el sentido de que, literal, puedo hablar con ella de cualquier cosa. Siempre me ha sabido escuchar. Siempre me he sentido escuchado y visto por ella. Desde el minuto uno me dijo que iba a apoyar mi carrera”.

Siempre hizo equipo contigo.

“Absolutamente. Nunca me voy a olvidar de que ella era la que me llevaba a todos lados; a todos los ensayos, los programas, los encuentros. Mejor dicho, siempre sin juzgar nada. Fue siempre presente y siempre interesándose en que no me pase nada. Ella bien sabía que sí se necesita que una madre esté atrás, que no puede dejar a un chico solo. Nuestra conexión no ha hecho más que aumentar, incluso la emocional. Es mi madre y al mismo tiempo mi mejor amiga”.

Para terminar, ¿cuál es el futuro que espera a Vincenzo?

“Si Habitación de Hotel habla de inseguridad y de no tener piso, mi carrera hoy va justo en lo contrario: en encontrar hogar en mi propio proyecto. Apostar por una visión más auténtica, más conceptual, más emocional. Y, con la ayuda de mi manager y amiga Jimena Solano, crecer desde ahí, sin dejar que me conviertan en algo pasajero”.

