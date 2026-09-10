Westcol reveló los primeros detalles de Stream Fighters 5 ¿Blessd subirá al ring?

Westcol confirmó la quinta edición de ‘Stream Fighters‘, uno de los eventos de entretenimiento digital que más ha crecido en Colombia durante los últimos años. El anuncio llegó este miércoles 10 de septiembre a través de un particular video promocional en el que el creador de contenido hizo un recorrido por su pasado y dejó varias pistas sobre lo que prepara para esta nueva jornada de combates.

Además de confirmar que ‘Stream Fighters 5‘ será una realidad, el famoso ‘streamer’ anunció las primeras fechas de la campaña del evento. La preventa de entradas comenzará este sábado 12 de septiembre, mientras que un día después, el domingo 13, se realizará una transmisión especial en la que serán revelados los peleadores que harán parte de esta edición. El video, además, incluyó la inesperada aparición del cantante Blessd, que rápidamente generó especulaciones entre sus seguidores.

Lo que se sabe sobre ‘Stream Fighters 5’ y la participación de Blessd

En el promocional, producido con recursos de edición e inteligencia artificial, Luis Villa (nombre de pila del creador de contenido) aparece frente a una versión infantil de sí mismo. El niño le pregunta quién es y, al conocer que está frente a su versión del futuro, comienza a preguntarle por los logros que alcanzaron.

Entre las referencias aparece Minecraft, videojuego con el que Westcol comenzó a ganar reconocimiento en internet. El antioqueño le explica a su versión infantil que no solo llegaron a ser buenos en ese ámbito, sino que se convirtieron en el streamer número uno de Colombia, Latinoamérica y de toda el habla hispana.

Posteriormente, el español Carlos Vidal Barrueco, mánager español de Westcol, aparece en escena con un maletín. Al abrirlo, se revela el número cinco, una referencia con la que se confirma la quinta edición de ‘Stream Fighters’. Vidal es una de las figuras que acompaña al creador de contenido en la gestión de su carrera y en varios de sus proyectos empresariales, entre ellos el propio evento de boxeo.

Sin embargo, la pista que más llamó la atención aparece en los últimos segundos. Una versión infantil de Blessd aparece en escena y pregunta si puede jugar. La participación del cantante no ha sido confirmada por Westcol ni por la organización, pero su aparición en el video abrió la posibilidad de que pueda convertirse en uno de los protagonistas de la quinta edición.

Por ahora tampoco se conocen los eventuales rivales de los participantes. La información oficial comenzará a conocerse el 13 de septiembre, cuando se revele la cartelera. La organización también ha mantenido en expectativa otros detalles del evento, entre ellos los artistas que podrían presentarse durante la jornada.

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El cantante que se ofreció para pelear en Stream Fighters 5

Blessd no es el único nombre relacionado con la quinta edición. Ciro Quiñónez también manifestó públicamente su interés en subir al ring y propuso un particular enfrentamiento: retó a Giovanny Ayala, con quien protagonizó una pelea en un centro comercial de Bogotá en 2024.

El episodio entre los dos artistas se convirtió en uno de los momentos más comentados de aquel año y ahora volvió a aparecer en la conversación alrededor del evento pugilístico. La posibilidad de llevar aquella rivalidad al cuadrilátero le daría al evento una historia previa capaz de alimentar la expectativa alrededor de un eventual combate.

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Cabe recordar que la edición más reciente de Stream Figthers se realizó el 18 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus de Bogotá y tuvo como pelea estelar el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón. La jornada combinó los combates de creadores de contenido con presentaciones y una amplia transmisión digital.

Ahora, Westcol prepara la quinta edición con una fórmula similar, aunque todavía mantiene en secreto los nombres que componen la cartelera.

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