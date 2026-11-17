Los actores colombianos Fabián Ríos y Yuly Ferreira ampliarán su familia. La pareja espera su tercer hijo, una noticia que compartieron en una entrevista exclusiva con la revista People en Español, en la que hablaron de esta nueva etapa y de los planes que tienen como familia.

Los artistas, reconocidos por sus participaciones en producciones como ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘El final del paraíso’, ya son padres de Lucía y David. Ahora se preparan para recibir a un nuevo integrante, cuyo nacimiento está previsto para mayo de 2027.

Los detalles que Fabián Ríos y Yuly Ferreira contaron de su nuevo embarazo

En conversación con People en Español, la actriz de ‘Las muñecas de la mafia‘ contó que hace aproximadamente tres años vivieron la ilusión de tener otro hijo, pero perdieron el embarazo. Después de esa experiencia, ambos decidieron no insistir más y concentrarse en la crianza de sus dos hijos.

Por esa razón, el resultado positivo de la prueba los tomó por sorpresa. Según relató Yuly Ferreira, llevaba un día de retraso en su periodo cuando le pidió a Fabián Ríos que comprara una prueba. La primera no fue concluyente, así que decidieron repetirla y confirmaron el embarazo.

La noticia también emocionó a Lucía y David, quienes tienen preferencias distintas sobre el sexo del bebé. Mientras el niño espera un hermanito, su hermana quiere que sea una niña para poder compartir con ella y vestirla con sus propios accesorios. Por ahora, los futuros padres tampoco conocen el sexo del pequeño. El actor cree que será niño, mientras que la actriz se inclina por la posibilidad de que sea niña.

Ferreira también habló de algunas molestias que ha experimentado durante esta etapa, como náuseas, mareos, vómitos y rechazo a ciertos alimentos. Aunque redujo la frecuencia de sus entrenamientos, continúa haciendo actividad física y procura cuidar su alimentación. Fabián, por su parte, ha asumido algunas labores de la casa y está más pendiente de su esposa.

Los cambios que planean para recibir al bebé

La llegada del tercer hijo también implica nuevos planes para la pareja. Fabián Ríos contó que consideran mudarse a una vivienda más amplia, pues ahora necesitarán espacio para los tres niños y su mascota. Además, explicó que una de sus prioridades es mantener unida a la familia. Por esa razón, desde hace dos años sus hijos estudian en casa y pueden acompañarlo durante sus compromisos profesionales, incluso cuando debe viajar a otros países.

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Dicha decisión estuvo relacionada con una experiencia que marcó al santandereano de 46 años: no pudo asistir a la graduación de Lucía porque tenía compromisos laborales fuera de casa. Ese episodio lo llevó a replantear sus prioridades y buscar una dinámica que le permitiera compartir más tiempo con sus hijos.

La pareja espera que el nuevo integrante llegue a un hogar en el que la familia pueda permanecer unida. Según contó Fabián Ríos al mencionado medio, el nacimiento está previsto para el 13 de mayo de 2027, aunque aclaró que podría ocurrir antes o después de esa fecha.

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