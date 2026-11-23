Yuri Vargas estaba sola, escribiendo un texto para subir a redes sociales junto con varias fotografías de ‘¿En qué lío me metí?’. Y derramó lágrimas. “Lloré de felicidad, de nostalgia, de emoción, de decir ‘oiga, pelada, la admiro mucho’, porque venir de donde vengo y escalar los sueños a esta dimensión de la que hoy puedo decir que he hecho mi carrera a pulso, que he ido con paciencia, pero también creyendo en mí, aunque nadie creyera al principio”.

Fuerte desde la raíz, familiar, amorosa y tremendamente dedicada, la paisa que le da vida a Soraya Montaño es una mujer feliz con la vida, tenaz, corajuda, con anhelos por cumplir y que con cada triunfo trabajado se sorprende cada vez: “ya he sobrepasado los sueños que tenía, y eso es lo que me ha asombrado también con mi vida, porque claro, yo tenía unos sueños, pero es que ya pasé, entonces, como se dice, ya me puedo ir tranquila de la vida, porque ya cumplí muchos sueños que tenía en lista”.

Yuri Vargas: tres amores, tres pilares

De la profesión que eligió lo quiere todo, le gusta todo. “Más que decir soy la actriz, creo que mi trabajo ha sido también pensando en mi hermana, en todas esas generaciones de chicas y de chicos que sueñan con eso, con que hagan una historia y lo piensen a uno, con que llegue un guion y digan ‘vamos a la fija con ella’. Para llegar a eso hay muchas batallas que he librado también, no ha sido un tema de llegar de la noche a la mañana. Son 18 años de carrera, donde he vivido las verdes, las maduras, las lindas y todas”.

Para todas esas situaciones, para levantarse, sobreponerse y trabajar por la excelencia, Yuri tiene cuatro pilares fundamentales: ‘El gordo’ y ‘La niña’, sus padres, su hermana, la también actriz María José Vargas, “que es como mi motor de vida desde siempre, porque fue el aliciente de poder salir de Medellín y decir, ‘venga, que podemos hacer otras cosas’”, y su esposo, el actor Jim Muñoz: “es ese sostén 24-7, de estar en casa, en hogar…Pero también tener al lado una persona que te complemente en los sueños, y yo creo que ahí es muy clave la relación, que ahí también es donde hay unas pruebas de fuego, porque pues si tuviera otra persona que no fuera Jim, pues no sé qué tanto me aguantaría mi ritmo de vida, pero gracias a Dios hacemos lo mismo y nos entendemos y nos complementamos y respetamos el proceso del otro, pero lo más importante es que nos sostenemos ambos, y eso es lo que vale la pena”.

A Yuri Vargas, la mujer que no está frente a las cámaras, no le gusta mucho cocinar, “pero resuelvo, a Jim le encanta y se lo disfruta mucho”, pero ama dejar la cocina impecable. “Me encanta lo que es lavar platos, dejar todo en orden”. De esa jovencita que salió de Aranjuez Anillo rumbo a Bogotá está intacta la gratitud por el lugar de donde viene. “Es hermoso, mágico, si volviera a nacer diría ‘por favor que vuelva a nacer en ese lugar, porque me dio unas herramientas y eso se complementó con los valores de mi familia, que me llevaron a valorar mucho, todo, desde un huevo en la casa, hasta tener el pasaje para transportarme”.

Afirma que cuando se ha vivido un poco de todo, y la vida, a pesar de los reveses sigue siendo amable, todo lo que viene se valora mucho. “Lo puedo decir, a mí no me da pena nada y la gente lo sabe”. Cuando montó su empresa iba a las ferias a relacionarse y conocer al público.

“La etapa de empresaria me la disfruté demasiado, porque conecté muchísimo con la gente. Yo vendía en las ferias y era la primera que llegaba y la última que me iba, con pie hinchado, pero feliz, porque siempre se lo he dicho a mi mamá, ‘pues es que si nos toca hacer arepas, las hacemos, vender empanadas las vendemos, pena de qué si uno se tiene que sentir siempre orgulloso de donde viene y creo que cuando uno es auténtico y original, en cualquier situación o marco que la vida te ponga, pues siempre vas a llamar la atención porque claro, eres la persona que no está improvisando ser alguien, es ser uno y sentirse muy orgulloso”.

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Lecciones de vida

“Fui muy afortunada porque me dieron tiempo de preparar, de estudiar, de conocer un poco este mundo de las fisio”, cuenta la actriz. Fueron muchos los masajes que recibió y más los aprendizajes que adquirió durante este tiempo. Ninguna de ellas sabía que estaba preparando un papel y que cada pregunta que les hacía alimentaba la información para hacer de Soraya un personaje experto y creíble. Pidió que le mandaran expertas nacidas en Bogotá para captar el acento.

En este tiempo, Yuri vivió la historia de esta mujer y tuvo sus argumentos. Construyó ese relato interno que no se ve ante cámaras, pero que hace que cada acción y reacción tengan siempre una razón de ser. Este mundo la sorprendió. “Descubrí cómo esas mujeres se retan a llevar todo el día camilla en la mano, trasteo de un lado al otro, con ese morral que pesa y yo digo, ‘lo que es la tenacidad también de la profesión que cada quien hace’; me llevó a admirarlas mucho. Me encanta este personaje, esta oportunidad de poderles hacer ese honor a esas mujeres que salen temprano de su casa con su camilla a los hogares de sus pacientes con esa energía de querer sanar”.

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Y cómo no querer a Soraya

La gerente de Inversiones Pombo es una mujer vulnerable, que vive muchos momentos de duda y atraviesa por todo tipo de emociones “Es como una montaña rusa. Haciendo este proyecto me sentí, siempre lo he dicho, los actores somos estos pilotos de las montañas rusas que vamos todo el tiempo jugando con las emociones en cada personaje”.

Todo la llevó a enamorarse de este personaje, a preguntarse muchas cosas desde la óptica de Soraya, una mujer “que ve la vida de una manera más ligera y no se enreda con tanta cosa, sino que va para adelante cumpliendo sueños y que eso de pronto puede parecerse mucho a Yuri, a su vida como tal, pero desde otro punto de vista”.

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Y como su personaje, Yuri tiene todas las aptitudes para hacer una buena terapia. “Mi madre me dijo un día ´creo que tú en otra vida fuiste psicóloga’ le dije ‘¿por qué?’ y me contestó ‘porque ‘terapeas’ a todo el mundo y te terapeas vos misma’” y Yuri está de acuerdo porque mirando hacia atrás recuerda esas sesiones consigo misma: “desde mis 16 años, que arranqué de Aranjuez, de Medellín y llego a Bogotá, no tuve de otra sino hacerme terapia a mí misma, de enfocarme y de tirarle a la mente solo tema positivo”.

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