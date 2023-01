En América Latina, 131 millones de personas no pueden acceder a una dieta saludable

La prevalencia del hambre en América del Sur es del 7,9 %, en Mesoamérica del 8,4 % y en el Caribe del 16,4 %. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

El reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Unicef y el Programa Mundial de Alimentos (WFP), presentó el panorama del hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición en los países de América Latina y el Caribe, desde 2019 hasta 2021.

En la presentación del informe Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional, Mario Lubektin, subdirector general y representante regional de la FAO, señaló que América Latina y el Caribe atraviesa “una situación de inseguridad alimentaria sin precedentes, una serie de crisis inciden en el aumento del hambre y la malnutrición en todas sus formas”, relacionadas con el impacto de la pandemia del covid-19, el cambio climático y una crisis económica. El informe advierte un dato clave y alarmante: el costo de la dieta saludable en la región. (Lea: En 2022, 433 millones de pacientes fueron atendidos en lugares sin electricidad)

Se trata del costo más alto en comparación con el resto del mundo, en donde el promedio es de USD $3,54 diarios por persona para acceder a una dieta saludable, mientras que en América Latina y el Caribe el promedio es de USD $3,89; más específicamente, en el Caribe es de USD $4,23, en Mesoamérica (México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) es de USD $3,61 y en América del Sur es de USD $3,47.

Esto implica que alrededor de 131 millones de personas de la región no pueden acceder a una dieta saludable lo que, en palabras simples, significa que no tienen una dieta que satisfaga sus necesidades de energía, macronutrientes (grasas, proteínas y carbohidratos) y micronutrientes (cereales y vitaminas), teniendo en cuenta la edad, sexo, actividad física y estado fisiológico. Se estima que una de cada cinco personas no puede acceder económicamente a este tipo de dietas.

El costo de una dieta saludable se calcula de acuerdo con el costo de los alimentos más asequibles disponibles localmente que correspondan con las necesidades nutricionales. El informe detalla que el alto costo en la región se explica por varios factores. Uno clave es que en los últimos años la región “se ha enfrentado a una desaceleración y contracción económica, provocando un incremento de la pobreza, además del aumento en la inflación alimentaria”. (Lea: Mujeres embarazadas tienen más riesgo de tener complicaciones al contraer covid-19)

El incremento de los precios internacionales de los alimentos incide en los precios finales que paga el consumidor. Desde 2020, “el aumento de la inflación alimentaria y la reducción del empleo han disminuido cada vez más el poder adquisitivo de los hogares, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria”, indica el informe.

Además de tener el mayor costo de una dieta saludable a nivel mundial, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave también es mayor en América Latina y el Caribe. En 2021, mientras que el 29,3 % de la población mundial enfrentó inseguridad alimentaria (moderada o grave), en la región la cifra llegó a un 40,6 %. Al desglosarlo por subregiones, en América del Sur el 40,9 % de la población se vio afectada por inseguridad alimentaria en 2021, el 34,1 % en Mesoamérica, y el 64 % en el Caribe. Además, entre 2019 y 2021, el aumento de la inseguridad alimentaria en la región fue 8,9 puntos porcentuales y en el resto del mundo fue de 3.9 puntos.

Por otro lado, entre 2019 y 2021 el hambre aumentó en 13 millones de personas en la región, pasando de 43 millones personas a una cifra de más de 56 millones en 2021. El documento también detalla que la prevalencia del hambre en América del Sur es del 7,9 %, en Mesoamérica del 8,4 % y en el Caribe del 16,4 %. (Lea: Afganistán: prohibición del talibán de emplear mujeres en ONG agrava crisis de salud)

Uno de los países que más preocupa a los expertos es Haití, en donde más de cuatro millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria severa, de los cuales 19.500 están en situación de “catástrofe”, perdiendo peso y aumentando su desnutrición.

Por su parte, la Unesco advierte que el hecho de que “los niños padezcan de desnutrición crónica y aguada es consecuencia de las grandes inequidades que se presentan en esta región y que afectan más a las poblaciones indígenas, rurales y afrodescendientes”. El informe señala que en 2020, el 7,5 % de los niños menores de 5 años presentaron sobrepeso: dos puntos porcentuales por encima del promedio mundial, que se registró en 5,5 %. “Podemos ver consecuencias en el ámbito de sobrepeso y obesidad, que también afecta a las poblaciones más vulnerables porque no tienen acceso a alimentación saludable. Para que puedan crecer sanos urge asegurar políticas públicas que garanticen una nutrición adecuada”, añadió la Unesco.

