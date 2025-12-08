172 lesionados por pólvora dejó la Noche de Velitas en Colombia: INS

Según el Observatorio de Salud de Bogotá, en la noche del Día de Velitas se registraron 20 quemados con pólvora. Foto: Terumoto Fukuda, Santiago Ramírez y Nicolás Achury

El Instituto Nacional de Salud (INS) dio a conocer este lunes 8 de diciembre el balance de lesionados por pólvora en Colombia durante la primera semana de diciembre.

En estos primeros siete días del mes, se registraron 279 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional. De acuerdo con la entidad, esto representa una reducción del 28,3 % con respecto al mismo corte en 2024.

Entre el 1 y el 8 de dic (con corte 8:00 a.m.) hay 279 casos de lesionados por pólvora pirotécnica.



Se reportan 172 lesionados en Velitas. 86 son casos de menores de edad, 14 se encontraban con adultos bajo efectos del alcohol.



Las cifra preliminares de la entidad apuntan a que durante la noche del 7 de diciembre, el Día de Velitas, se registraron 172 lesionados. De este total, 86 casos (30,8 %) corresponden a menores de 18 años, mientras que 14 casos se vincularo con adultos bajo efectos del alcohol.

“Las principales ciudades registran los siguientes casos: Medellín, con 25; Cúcuta, 8; Montería, 6; Pasto, 7; Manizales, Pereira y Armenia, 4; Popayán, Riohacha y Valledupar, 3; Yopal, San José del Guaviare, Bucaramanga, Villavicencio e Ibagué, 2, y Neiva, 1″, informó el INS, a través de un comunicado.

Por su parte, las entidades territoriales con mayor número de casos son: Antioquia con 47 casos, Bogotá 18, Cauca 16 casos, Cali 14, Córdoba y Norte de Santander con 13 casos, Atlántico y Nariño con 12 casos, Caldas y Cesar con 11 casos, Boyacá y Magdalena con 10 casos, Cundinamarca con 9 casos, Santander con 8 casos, Barranquilla 7 casos y Bolívar, Quindío y Risaralda con 5 casos.

“A la fecha no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica”, precisó la entidad, en su más reciente reporte.

Con estas cifras, el INS hizo un llamado a la comunidad a no manipular este tipo de elementos, teniendo que representan un riesgo para su integridad y la de menores de edad.

