$2,35 billones: los pagos de farmacéuticas a actores de la salud en Colombia

Entre 2019 y 2024, la industria farmacéutica transfirió más de COP 2,35 billones a diferentes actores del sector salud en Colombia. Honorarios, eventos académicos y realización ensayos clínicos están entre los principales destinos de estos recursos. Estos pagos no son ilegales, pero generan algunas preguntas sobre cómo evitar conflictos de interés o si la relación incide en la prescripción de medicamentos. Le explicamos en este video.