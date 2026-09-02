$2,35 billones: los pagos de farmacéuticas a actores de la salud en Colombia
Entre 2019 y 2024, la industria farmacéutica transfirió más de COP 2,35 billones a diferentes actores del sector salud en Colombia. Honorarios, eventos académicos y realización ensayos clínicos están entre los principales destinos de estos recursos. Estos pagos no son ilegales, pero generan algunas preguntas sobre cómo evitar conflictos de interés o si la relación incide en la prescripción de medicamentos. Le explicamos en este video.
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