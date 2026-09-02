Home

Salud
02 de septiembre de 2026 - 10:19 p. m.

$2,35 billones: los pagos de farmacéuticas a actores de la salud en Colombia

Entre 2019 y 2024, la industria farmacéutica transfirió más de COP 2,35 billones a diferentes actores del sector salud en Colombia. Honorarios, eventos académicos y realización ensayos clínicos están entre los principales destinos de estos recursos. Estos pagos no son ilegales, pero generan algunas preguntas sobre cómo evitar conflictos de interés o si la relación incide en la prescripción de medicamentos. Le explicamos en este video.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

Redacción Salud

Conoce más

Temas Relacionados

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Salud

Industria farmacéutica

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.