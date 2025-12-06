4.600 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de salud, según nuevo informe de la ONU

Otro de los puntos que destaca el informe es el peso económico que representan los gastos en medicamentos. Por ejemplo, se estima que en tres cuartas partes de los países analizados, las medicinas representan al menos el 55 % de los gastos de las personas. Foto: Óscar Pérez

Este 6 de diciembre, las Naciones Unidas y el Banco Mundial dieron a conocer un informe sobre la cobertura en salud universal en el mundo, y los retos que persisten en diferentes países del mundo para llegar a una cobertura total de la población.

Una de las cifras centrales que revela el informe es que 4.600 millones de personas todavía carecen de acceso a servicios básicos y 2.100 millones enfrentan dificultades económicas para cubrir la atención médica, incluyendo 1.600 millones que viven en situación de pobreza o son empujados a una pobreza más extrema a causa de los gastos en salud.

A través de un comunicado, director general de la Organización para Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que “la cobertura sanitaria universal es la máxima expresión del derecho a la salud, pero este informe muestra que para miles de millones de personas ese derecho sigue fuera de su alcance. Ahora es el momento de que los países inviertan en sus sistemas de salud”.

El documento hace esta evaluación a través de lo que se conoce como el Índice de Cobertura de Servicios, que se utiliza para medir qué tan ampliamente y de manera efectiva la población puede acceder a servicios esenciales. Bajo este instrumento se encontró que este índice aumentó del 54 a 71 puntos entre 2000 y 2023, mientras que la proporción de personas que enfrentan dificultades financieras por gastos en salud disminuyó del 34 % al 26 % entre 2000 y 2022.

Otro de los puntos que destaca el informe es el peso económico que representan los gastos en medicamentos. Por ejemplo, se estima que en tres cuartas partes de los países analizados, las medicinas representan al menos el 55 % de los gastos de las personas.

“El análisis advierte que, sin una aceleración significativa, la meta global de lograr esa cobertura para 2030 quedará lejos de alcanzarse. A este ritmo, una de cada cuatro personas seguirá enfrentando dificultades financieras al finalizar el periodo fijado para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” indica la ONU, a través de un comunicado.

Por su parte, el informe también reconoce ciertos avances a nivel global, por ejemplo, en relación con la expansión de los programas contra enfermedades infecciosas, mejoras en saneamiento, crecimiento económico inclusivo y sistemas de protección social más sólidos.

“Pese a todo, las desigualdades se profundizan: en 2022, tres de cada cuatro personas en el quintil más pobre enfrentaron dificultades financieras por gastos de salud, frente a menos de una de cada 25 entre el quintil más rico”, resalta las Naciones Unidas. “Las brechas también se manifiestan por género, ubicación geográfica y nivel educativo. Incluso en regiones consideradas de alto desempeño, como Europa, los grupos vulnerables continúan reportando necesidades de salud no satisfechas".

Uno de los puntos que destacan los autores del informe es que estas cifras probablemente subestiman la realidad, ya que muchas situaciones en países o comunidades vulnerables suelen quedar por fuera de los registros oficiales.

¿Cómo le fue a Colombia en esta medición?

El informe permite ver la situación de cada país a través de lo que se denomina como “indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativos a la cobertura sanitaria universal (CSU)“.

Entre estos se encuentra el índice de cobertura del servicio que, para el año 2023, le otorgó al país un puntaje de 82. para ponerlo en perspectiva, el mejor resultado en esta categoría fue Islandia con 90 puntos.

Por su parte, se estima que el 12,5 % de la población colombiana enfrenta algún tipo de dificultad económica por temas relacionados con la cobertura del sistema de salud.

Si desea leer el informe completo, lo puede hacer a través de este enlace.

