Abandonar el cigarrillo trae beneficios a cualquier edad, no solo en la juventud

Cigarrillos. Foto: Pexels

Algunas personas que inician en el consumo de cigarrillo desde los primeros años de la adultez podrían pensar que, tras muchos años de tener este hábito, al pasar de cierta edad puede ser demasiado tarde para poner freno a los daños que causa en la salud. (Le puede interesar: Exministro José A. Ocampo respondió al Minsalud por acusación sobre presupuesto)

Sin embargo, científicos de la Universidad de Toronto publicaron recientemente una investigación en la que confirman que dejar el cigarrillo, sin importar la edad que se tenga, podría tener muy buenos beneficios para la salud. El estudio fue publicado en la revista NEMJ.

Para hacerlo, utilizaron la información que han recopilado en cuatro sistemas de recolección de datos de salud en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Noruega. En total, siguieron 1.48 millones de adultos entre los 20 y los 79 años durante 15 años, dentro de los que se encontraban fumadores activos, personas que dejaron de fumar y personas que nunca han fumado.

En su investigación encontraron que las mujeres fumadoras tienen 2.8 veces más probabilidad de morir en comparación con aquellas que no fuman, mientras que los hombres fumadores tienen una probabilidad 2.7 veces más alta de morir frente a quienes no fuman. Además, encontraron que fumar puede quitar entre 12 y 13 años de esperanza de vida. (También puede leer: El motivo por el que no se ordena este tratamiento eficaz y barato para la diarrea)

Los investigadores también encontraron que las personas que dejan de fumar pueden llegar a reducir en un 30 % sus probabilidades de muerte en comparación con aquellos que no dejan de fumar. Abandonar este hábito, dice el estudio, puede llegar a mostrar beneficios para la salud en apenas tres años, recuperando seis años de esperanza de vida.

“Mucha gente piensa que es demasiado tarde para dejar de fumar, especialmente en la mediana edad. Pero estos resultados contradicen esa línea de pensamiento. Nunca es demasiado tarde, el impacto es rápido y se puede reducir el riesgo de enfermedades importantes, lo que significa una calidad de vida más larga y mejor”, dijo Prabhat Jha, uno de los autores del estudio, en un comunicado de la Universidad de Toronto.

Estos beneficios se extienden con los años. Por ejemplo, aquellos que dejaron de fumar hace 10 años o más, de acuerdo con los investigadores, recuperan los 12 o 13 años que se reduce la esperanza de vida cuando se es un fumador activo. (Le recomendamos: Estudio en ratones da nuevas pistas para tratar la disfunción eréctil)

“Dejar de fumar es ridículamente eficaz para reducir el riesgo de muerte, y las personas pueden cosechar esos beneficios notablemente rápido”, complementó el investigador.