Al menos un niño ha muerto por hepatitis de causa aún desconocida, confirma la OMS

La Organización Mundial de la Salud reiteró este sábado su preocupación por el número de casos de hepatitis que se está presentado en varios países del mundo de origen desconocido. En entrevista con Stat, un sitio web de noticias de salud de EE. UU., Richard Pebody, portavoz regional para Europa de la OMS, confirmó que ya hay más de 169 casos a nivel mundial. Al menos uno de ello terminó en la muerte.

“Aunque los números no son grandes, las consecuencias han sido bastante graves”, dijo Pebody. El país que más ha reportado casos es Reino Unido, donde ya son más de 100. Los ingleses fueron los primeros en identificar estos casos que no tienen como causa los virus que normalmente están detrás de la hepatitis, estos son los virus de la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. A inicios de abril Reino Unido informó de la situación y desde entonces la OMS ha hecho seguimiento.

Se ha reportado casos en Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda, Francia, Noruega, Rumanía, Bélgica, Italia, entre otros. Según dijo Pebody a Stat, los niños afectados tienen edades comprendidas entre 1 mes y 16 años, pero la mayoría son menores de 10 años. El funcionario confirmó al menos una muerte, aunque no precisó de qué país. La sospecha de qué está causando estos casos de hepatitis apunta al adenovirus tipo 41.

Los adenovirus se propagan de persona a persona y aunque son virus comunes que causan la mayoría de las veces enfermedades respiratorias, “según el tipo, también pueden causar otras enfermedades como gastroenteritis, conjuntivitis, y cistitis”, dicen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El tipo 41 causa gastroenteritis aguda pediátrica, que típicamente se presenta como diarrea, vómitos y fiebre; a menudo puede ir acompañada de síntomas respiratorios.

Si bien los CDC reconocen que ha habido en el pasado casos de hepatitis en niños inmunocomprometidos con infección por adenovirus tipo 41, “no se sabe que el adenovirus tipo 41 sea una causa de hepatitis en niños por lo demás sanos”. Las investigaciones entonces continúan. Las autoridades sanitarias han descartado un vínculo con las vacunas contra el covid-19, ya que la gran mayoría de los niños que enfermaron no se habían vacunado. Pero no descartan que el covid-19 tenga alguna relación.

“Por el momento, la principal hipótesis parece ser que el adenovirus posiblemente esté desempeñando un papel”, dijo Pebody a Stat, pero advirtió que “estos son días muy iniciales”.