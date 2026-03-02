Alerta del Invima: el suplemento dietario Melatonin es un producto fraudulento

El suplemento dietario que se está comercializando de manera fraudulenta. Foto: Invima

El pasado viernes, 27 de febrero, el Invima publicó una nueva alerta sanitaria en la que advierte sobre otro producto que se está vendiendo de manera fraudulenta en el país y que puede poner en riesgo la salud de los consumidores.

Se trata del Melatonin (10 mg), que es comercializado como un suplemento dietario, pero, señala el Invima, no cuenta con registro sanitario, que es el permiso que le otorga la entidad a todo medicamento, alimento, cosmético o suplemento para que sea vendido en Colombia.

“El producto no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal y se considera un producto fraudulento”, señala el Invima.

Además de que el número de registro sanitario que tiene en su etiqueta es falso, agrega, las empresas que aparecen como supuestas fabricantes del Melatonin no tienen nada que ver con su producción. Ni Tropicalpharma ni Rdlab, Inc., “figuran con ningún rol dentro de los registros sanitarios correspondiente a un suplemento dietario”, indica el Invima.

Al no tener ese “permiso”, ese producto no ofrece garantía de calidad, seguridad y eficacia y representa “un riesgo para la salud de los consumidores, porque no se conoce su contenido real de componentes, trazabilidad, fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte”, se lee en la alerta sanitaria.

Recomendaciones del Invima

La recomendación del Invima es la misma que suele hacer en estos casos: por un lado, si está consumiendo Melatonin debe suspender su uso de manera inmediata, pues puede generarle complicaciones.

Además, la entidad aconseja no comprar medicamentos, ni productos fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios en redes sociales, especialmente en WhatsApp, pues muchos de esos artículos se venden sin registro sanitario y no han pasado por una evaluación que garantice su seguridad y su eficacia.

La otra sugerencia del Invima a los usuarios es que siempre busquen si el producto que están comprando tiene registro sanitario y que comprueben que verdaderamente corresponde a ese artículo. Eso se puede hacer de manera muy simple en este enlace.

