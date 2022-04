Alerta en el mundo por salmonella en huevos Kinder. Colombia no está entre afectados

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

La agencia sanitaria de Reino Unido, llamada Food Standards Agency (FSA), emitió una alerta para retirar del mercado ciertos productos de la marca Kinder, de los productores de chocolate Ferrero, debido a una posible contaminación por salmonella. Específicamente, se trata de los chocolates Kinder Surprise 20 gr y 20 gr x 3, Kinder Mini Eggs 110 gr y 182 gr, Kinder Happy Moments 191 gr, Kinder Mix – Egg Hunt 186 gr, Kinder Surprisa Maxi, y Kinder Schokobons 200 gr, los cuales fueron producidos en la fábrica de Arlon, Bélgica.

A principios de este mes, se conoció que las autoridades belgas mandaron a cerrar esta fábrica, ya que se reportaron docenas de casos de salmonella. Como lo explicó el medio BBC, la autoridad de alimentos de Bélgica, conocida como AFSCA, tomó está decisión ante el riesgo que podría implicar para los ciudadanos, así como ante el hecho que la compañía Ferrero no les dio suficiente información para poder realizar la investigación sobre los casos de salmonella.

En Colombia, sin embargo, no hay ninguna alerta. Según aseguró el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Colombia no importa productos chocolate Kinder de la fábrica de Arlon, por lo que los chocolates que podrían estar contaminados no llegaron nunca a nuestro país. Hecho que fue respaldado por la misma empresa Ferrero en Colombia. “Es más, Ferrero en Colombia y la región que representa (Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela) no importa productos de la fábrica belga involucrada”, aseguraron en un comunicado.

Sin embargo, la empresa abrió una línea de comunicación para las personas que tengan dudas sobre este tema. “Ponemos a su disposición el SAC - Servicio de Atención a Consumidores Ferrero, a través de la línea gratuita 01 8000 919 826 (Colombia)”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, señaló que hay alrededor de 150 casos con sospecha de salmonella, desde Bélgica a Estados Unidos, y que los más afectados han sido los menores de diez años, quienes representan el 89% de los casos.

En los países en los que se han reportado estos casos, con la sospecha de estar asociado al consumo de chocolates Kinder contaminados son: Bélgica (26), Francia (25), Alemania (10), Irlanda (15), Luxemburgo (1), Países Bajos (2), Noruega (1), España (1), Suecia (4), Reino Unido (65) y Estados Unidos (1).