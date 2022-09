Alerta por consumo recreativo de “gas de la risa” en jóvenes

En caso de abuso de consumo del óxido nitroso, se ha asociado con déficit funcional de vitamina B12. Foto: Getty Images

El aumento de uso recreativo de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa” entre jóvenes, tiene en alerta a miembros de la comunidad médica. Dos doctores incluso lo han llamado la nueva “epidemia” a través de sus redes sociales. “Estoy de guardia en Neurología de Nottingham y me di cuenta de que hay una epidemia de daños en la médula espinal y los nervios inducidos por el óxido nitroso. Aterrador ver a jóvenes paralizados por consumir botes de gas de la risa”, escribió el doctor Nikos Envagelou a través de su Twitter.

El neurólogo David Nicholl, por su parte, compartió un video en TikTok recientemente donde también calificó como una epidemia la situación. “Estamos viendo a docenas de jóvenes que ingresan al hospital porque no les funcionan las piernas; algunos de ellos tienen lesiones neurológicas que les cambian la vida”, dijo.

El gas, que se utiliza comúnmente en procedimientos odontológicos como sedativo. Según el portal especializado de medicina Web MD, este gas “no pone a dormir por completo, el paciente aún podrá escuchar lo que sucede a su alrededor. Es posible que aún pueda responder a las preguntas que le haga su médico y seguir las instrucciones que le dé a lo largo del procedimiento”. Al ingerirlo, dice el portal, las personas se pueden sentir: felices, relajadas, con risa y con una euforia leve. (También puede leer: Varias ciudades de Colombia tendrán mala calidad del aire por incendios en la Amazonia)

El gas fue descubierto en 1772 por el químico inglés Joseph Priestley, pero fue el químico Humphry Davy quien lo popularizó para su uso anestésico y recreativo, unos años después. En 1800, el mismo Davy relató experimentar “una emoción muy placentera” a través de su cuerpo” tras inhalar el gas y contó también que se rió.

¿Cuáles son los efectos del gas de la risa?

Si bien el gas es utilizado habitualmente en entornos médicos, y se considera que algunos de sus efectos secundarios más comunes son el mareo o vómito, el consumo aumentado puede causar problemas neurológicos. Algunos de ellos están asociados a la inactivación de la vitamina B12, que puede suceder por el consumo de óxido nitroso. “La vitamina B12 es crucial en la producción de mielina, que es la capa de grasa que rodea los nervios del cuerpo”, explicó a The Guardian el neurólogo Trevor Pickersgill. Cuando el óxido nitroso inactiva la vitamina B12, la mielina ya no se mantiene en buen estado. “Eso causa daños en la médula espinal, que pueden ser irreversibles si no se tratan”, añadió el doctor.

Una investigación de 2021 publicada en la revista Journal of Neurology examinó a cinco pacientes con síntomas de complicaciones neurológicas después del consumo elevado de óxido nitroso. Los investigadores encontraron que los pacientes presentaron degeneración combinada subaguda de la médula espinal, un trastorno medular que involucra debilidad, sensaciones anormales y problemas de la visión. (Le puede interesar: Legionella: la bacteria que estaría detrás del brote de neumonía en Argentina)

Todos los pacientes tenían un “déficit funcional de vitamina B-12 que puede estar relacionado con el consumo de óxido nitroso”, indicó el estudio. Después de suministrarles un suplemento para la vitamina, los síntomas clínicos retrocedieron “al menos parcialmente”. “El abuso de óxido nitroso debe ser rastreado en pacientes que presenten síntomas neurológicos compatibles (...) La vitamina B-12 debe complementarse tan pronto como se haga el diagnóstico”, recomendaron los investigadores.

