Alertan de la expansión de la gonorrea farmacorresistente

Micrografía electrónica de barrido de la bacteria Neisseria gonorrhoeae, causante de la gonorrea. Foto: Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de los Estados Unidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que la gonorrea, una infección de transmisión sexual, es cada vez más resistente a los antibióticos, según nuevos datos procedentes del Programa Ampliado de Vigilancia de la Resistencia de los Gonococos a los Antimicrobianos (EGASP), que monitorea la propagación de la gonorrea farmacorresistente.

Entre 2022 y 2024, el organismo reporta que la resistencia a la ceftriaxona y la cefixima –los principales antibióticos utilizados para tratar la gonorrea– aumentó drásticamente del 0,8 % al 5 % y del 1,7 % al 11 % respectivamente, además de detectarse cepas resistentes en más países. La resistencia a la azitromicina se mantuvo estable en un 4 %, mientras que la resistencia al ciprofloxacino alcanzó el 95 %. Países como Camboya y Vietnam notificaron las tasas de resistencia más altas, según la entidad de salud.

Los antibióticos son los medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas. La resistencia a los antibióticos se produce entonces cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos. Son las bacterias, y no los seres humanos ni los animales, las que se vuelven resistentes a los antibióticos, explica la OMS. Estas bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones en el ser humano y en los animales y esas infecciones son más difíciles de tratar que las no resistentes. Se sabe que la resistencia a los antibióticos se esta acelerando debido al uso indebido y abusivo de estos fármacos y a las deficiencias de la prevención y control de las infecciones.

Más de la mitad de todos los casos de gonorrea sintomática en hombres (52 %) se notificaron en países de la Región del Pacífico Occidental de la OMS, entre ellos Filipinas (28 %), Vietnam (12 %), Camboya (9 %) e Indonesia (3 %). Los países de la Región de África sumaron el 28 % de los casos, seguidos por los países de la Región de Asia Sudoriental (13 %, Tailandia), la Región del Mediterráneo Oriental (4 %, Qatar) y la Región de las Américas (2 %, Brasil). La edad mediana de los pacientes era de 27 años.

De los casos notificados, un 20 % eran hombres que tenían relaciones sexuales con hombres, y el 42 % declararon haber tenido relaciones sexuales con múltiples personas en los últimos 30 días. Un 8 % indicó haber utilizado antibióticos recientemente.

En el informe se pone de relieve la necesidad de reforzar la vigilancia, mejorar la capacidad de diagnóstico y garantizar el acceso equitativo a nuevos tratamientos contra las infecciones de transmisión sexual (ITS). La publicación de los datos coincide con la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos (RAM), lo que refuerza la importancia de tomar medidas a escala mundial contra las infecciones farmacorresistentes. En el Programa EGASP, establecido por la OMS en 2015, se recopilan datos clínicos y de laboratorio en sitios centinela de todo el mundo para rastrear esto.

“Esta iniciativa mundial es crucial para rastrear la gonorrea farmacorresistente, prevenirla y darle respuesta, y para proteger la salud pública en todo el mundo”, señaló Tereza Kasaeva, directora del Departamento de VIH, Tuberculosis, Hepatitis e ITS de la OMS. “La OMS insta a todos los países a hacer frente al número creciente de infecciones de transmisión sexual (ITS) e integrar la vigilancia de la gonorrea en los programas nacionales contra las ITS”.(Vea: ¿Cómo proteger la salud mental después de quedarse sin trabajo?)

