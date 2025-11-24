Logo El Espectador
Alertan de la expansión de la gonorrea farmacorresistente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que la gonorrea, una infección de transmisión sexual, es cada vez más resistente a los antibióticos

Redacción Salud
24 de noviembre de 2025 - 05:45 p. m.
Micrografía electrónica de barrido de la bacteria Neisseria gonorrhoeae, causante de la gonorrea.
Foto: Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de los Estados Unidos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que la gonorrea, una infección de transmisión sexual, es cada vez más resistente a los antibióticos, según nuevos datos procedentes del Programa Ampliado de Vigilancia de la Resistencia de los Gonococos a los Antimicrobianos (EGASP), que monitorea la propagación de la gonorrea farmacorresistente.

Entre 2022 y 2024, el organismo reporta que la resistencia a la ceftriaxona y la cefixima –los principales antibióticos utilizados para tratar la gonorrea– aumentó drásticamente del 0,8 % al 5 % y del 1,7 % al 11 % respectivamente, además de detectarse cepas resistentes en más países. La resistencia a la azitromicina se mantuvo estable en un 4 %, mientras que la resistencia al ciprofloxacino alcanzó el 95 %. Países como Camboya y Vietnam notificaron las tasas de resistencia más altas, según la entidad de salud.

Los antibióticos son los medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas. La resistencia a los antibióticos se produce entonces cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos. Son las bacterias, y no los seres humanos ni los animales, las que se vuelven resistentes a los antibióticos, explica la OMS. Estas bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones en el ser humano y en los animales y esas infecciones son más difíciles de tratar que las no resistentes. Se sabe que la resistencia a los antibióticos se esta acelerando debido al uso indebido y abusivo de estos fármacos y a las deficiencias de la prevención y control de las infecciones.

Más de la mitad de todos los casos de gonorrea sintomática en hombres (52 %) se notificaron en países de la Región del Pacífico Occidental de la OMS, entre ellos Filipinas (28 %), Vietnam (12 %), Camboya (9 %) e Indonesia (3 %). Los países de la Región de África sumaron el 28 % de los casos, seguidos por los países de la Región de Asia Sudoriental (13 %, Tailandia), la Región del Mediterráneo Oriental (4 %, Qatar) y la Región de las Américas (2 %, Brasil). La edad mediana de los pacientes era de 27 años.

De los casos notificados, un 20 % eran hombres que tenían relaciones sexuales con hombres, y el 42 % declararon haber tenido relaciones sexuales con múltiples personas en los últimos 30 días. Un 8 % indicó haber utilizado antibióticos recientemente.

En el informe se pone de relieve la necesidad de reforzar la vigilancia, mejorar la capacidad de diagnóstico y garantizar el acceso equitativo a nuevos tratamientos contra las infecciones de transmisión sexual (ITS). La publicación de los datos coincide con la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos (RAM), lo que refuerza la importancia de tomar medidas a escala mundial contra las infecciones farmacorresistentes. En el Programa EGASP, establecido por la OMS en 2015, se recopilan datos clínicos y de laboratorio en sitios centinela de todo el mundo para rastrear esto.

“Esta iniciativa mundial es crucial para rastrear la gonorrea farmacorresistente, prevenirla y darle respuesta, y para proteger la salud pública en todo el mundo”, señaló Tereza Kasaeva, directora del Departamento de VIH, Tuberculosis, Hepatitis e ITS de la OMS. “La OMS insta a todos los países a hacer frente al número creciente de infecciones de transmisión sexual (ITS) e integrar la vigilancia de la gonorrea en los programas nacionales contra las ITS”.(Vea: ¿Cómo proteger la salud mental después de quedarse sin trabajo?)

