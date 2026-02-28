América Latina fue la región más cara del mundo para tener una dieta saludable en 2024: ONU

Sana'a (Yemen), 06/06/2023.- A vendor displays fruits for sale at a shop on the eve of the World Food Safety Day, in Sana'a, Yemen, 06 June 2023. The World Food Safety Day is marked annually on 07 June to raise awareness about the importance of safe food practices and to help prevent, detect and manage foodborne risks, contributing to food security, human health and agricultural production. (Día, Mundial, Concienciación, Autismo) EFE/EPA/YAHYA ARHAB Foto: EFE - YAHYA ARHAB

Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que América Latina y el Caribe fue la región donde más costó acceder a una dieta saludable en 2024.

Esta es una de las conclusiones del informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025, publicado este viernes 27 de febrero por parte de varias agencias de la ONU.

Uno de los datos centrales del estudio es que para 2024, el 5,1 % de la población regional padecía hambre, lo que representó una reducción desde el 6,1 % registrado en 2020. Esto significa que 6,2 millones de personas dejaron de sufrir subalimentación en el período.

“América del Sur lideró la mejora, con una prevalencia promedio del hambre del 3,8 %, casi un punto porcentual menos que en 2022. En contraste, Mesoamérica se mantuvo estable en torno al 5 %, y el Caribe registró un 17,5 %, influenciado por la crítica situación en Haití, donde el 54,2 % de la población sufre subalimentación”, informó la ONU, a través de un comunicado.

Por su parte, el informe estudió la evolución del costo de una dieta saludable en la región. Frente a esto, se encontró que el valor incrementó un 3,8 % en 2024 con relación al año anterior.

Con esto, se encontró que, con un costo diario de USD 5,16, 15,4 millones de personas adicionales pudieron acceder a este tipo de alimentación respecto a 2021. Sin embargo, 181,9 millones de personas aún no pueden costearla.

“El aumento de los precios de los alimentos en 2023 y 2024 elevó el costo de una dieta saludable tanto a nivel mundial como regional. En 2024, América Latina y el Caribe fue la región con el costo más alto, estimado en 5,16 dólares en paridad del poder adquisitivo”, se lee en el informe.

No obstante, el informe sobre el hambre en el mundo advierte que persisten las brechas de género: la prevalencia es 5,3 puntos porcentuales mayor en las mujeres que en los hombres.

“No podemos hablar de progreso real mientras las brechas sigan dejando atrás a millones de personas, especialmente a las mujeres”, sostuvo a través de un comunicado, Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos.

En contraste, el informe de la ONU también alerta sobre el aumento de la obesidad en la región, en la que el 29,9 % de los adultos vive con esta condición. “Se trata de una cifra casi el doble del promedio mundial (15,8%). En niños menores de 5 años, el sobrepeso alcanzó el 8,8% en 2024, muy por encima de la meta global para 2030″, precisó la ONU, a través de un comunicado.

A través de este enlace, puede leer el informe completo.

