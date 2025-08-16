No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Salud
Analizaron datos de 205 mil personas y tienen una advertencia sobre las papas fritas

Un grupo de científicos analizó los datos de más de 205 mil personas y detectaron que el excesivo consumo de papas fritas no es nada bueno para la salud, en comparación con papas preparadas de otra manera.

Redacción Salud
16 de agosto de 2025 - 12:59 p. m.
Lo científicos recomiendan comer papas al horno o cocidas en vez de papas fritas.
Foto: Pixabay

Si hay un alimento popular es el mundo es la papa. Hay papas fritas, papas a la francesa, papas en casco, papas cocidas, puré de papa, papas al horno... La lista es larga. No hay dudas de que hace parte de la dieta de muchas personas y una de sus principales fuentes de energía. De hecho, reseña un grupo de científicos en un artículo que fue publicado hace menos de una semana, es el tercer cultivo (de alimentos) más consumido en el planeta.

Pero, como escribe ese equipo de investigadores, la papa también ha sido objeto de debate. Algunas...

Por Redacción Salud

Ana Sánchez(43256)Hace 5 minutos
Pero este estudio no profundiza las razones por las cuales, la papa frita no es saludable. Es decir, si es por la ebullición con el aceite, porque el almidón se oxida por las altas temperaturas en la sartén, en fin nos advierte, pero no lo sustenta. Gracias.
