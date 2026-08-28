Aneurisma cerebral: factores de riesgo, detección y tratamiento
Un aneurisma cerebral puede permanecer sin ser detectado. Pero ¿qué es, qué ocurre si llega a romperse y cómo se ve? A través de imágenes diagnósticas, un radiólogo neurointervencionista explica sus principales factores de riesgo, cómo suele detectarse y qué alternativas existen para tratarlo.
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