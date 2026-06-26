Aplazan cierre de urgencias pediátricas en Clínica Infantil tras acuerdo con Famisanar

Clínica Infantil de Colsubsidio. Foto: Colsubsidio

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Colsubsidio anunció el aplazamiento de su decisión de cerrar los servicios de urgencias pediátricas en la Clínica Infantil, en Bogotá, tras firmar un preacuerdo de pago con la EPS Famisanar.

La clínica había anunciado hace pocos días su decisión de cerrar los servicios de urgencias pediátricas debido a la presión económica que generaban las deudas con Famisanar. La decisión incluso motivó un pronunciamiento por parte de la Alcaldía de Bogotá.

“La ciudad no resiste un cierre más. Estamos al 230 % de ocupación en urgencias pediátricas y se trata de más de 5.000 atenciones mensuales que tendrían dificultades desde el 1 de julio”, dijo Gerson Bermont, secretario de Salud de la ciudad.

La decisión, que se haría efectiva el próximo miércoles, ahora se retrasó por dos semanas. Sin embargo, aún depende del cumplimiento del preacuerdo firmado entre la IPS y la EPS.

“Colsubsidio informa que la suspensión del servicio de urgencias pediátricas de la Clínica Infantil, prevista para el 1 de julio de 2026, queda aplazada para el 15 de julio de 2026, tras la suscripción de un preacuerdo de pago con Famisanar EPS para atender la deuda pendiente.”, explicó la organización en un comunicado.

Además, señalaron que la continuidad en la prestación de los servicios dependerá del cumplimiento de Famisanar con este preacuerdo y el pago de los recursos a tiempo.

“Colsubsidio reitera su compromiso con la atención de las niñas y los niños y continuará prestando este servicio mientras existan las condiciones financieras para garantizar su sostenibilidad”, añadieron.

Desde su comunicado inicial, en el que anunciaron el cierre del servicio de urgencias, la Clínica Infantil aclaró que el cierre de servicios no afectará a pacientes que requieran de tratamientos continuos o esenciales.

Colsubsidio y la EPS Famisanar han trabajado, desde el anuncio, en la búsqueda de soluciones a la situación financiera que atraviesa la IPS, según reportó Blu Radio el miércoles.

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