Aprueban el CONPES para que Colombia vuelva a producir vacunas y medicamentos

El Gobierno nacional expidió el CONPES 4170, el documento que establece la hoja de ruta para que Colombia recupere la capacidad de producir sus propias vacunas y medicamentos nacionales. Según el Ministerio de Salud, la cartera encargada de liderar la iniciativa, esta herramienta permitirá fortalecer la producción nacional de medicamentos, sueros y tratamientos contra el cáncer.

Este plan contempla una inversión de COP 1,37 billones, que se ejecutará entre 2026 y 2035. Este dinero estará orientado a fortalecer la infraestructura, la transferencia tecnológica y el desarrollo del talento científico nacional. Además, explica Minsalud, con estos recursos se impulsará la creación y modernización de plantas de producción farmacéutica en distintas regiones del país.

De acuerdo con el ministerio, el propósito de este plan es reducir la dependencia de la importación de medicamentos y consolidar a Colombia como un referente en innovación y capacidad científica en América Latina. Además, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, destacó que, este avance permitirá reducir los tiempos de acceso a medicamentos esenciales y “garantizar su disponibilidad incluso en situaciones de crisis, como las vividas durante la pandemia ocasionada por covid-19”.

En el CONPES quedó establecido que el Ministerio de Salud realizará un análisis de necesidades en salud pública que permitirá identificar los medicamentos y tecnologías sanitarias de alto interés nacional. Con base en los resultados, se orientará la priorización de proyectos de investigación y transferencia tecnológica que contribuyan a cerrar dichas brechas.

Los medicamentos reportados como desabastecidos o en riesgo de escasez, así como a los que permitan reducir el gasto público en enfermedades de alto costo o de alta carga epidemiológica para el país, serán los que tengan prioridad.

En el país se han desarrollado varias iniciativas que buscan el mismo objetivo de volver a producir vacunas. Entre estos está BogotáBio, una fábrica de vacunas y otros biológicos, el primer centro de desarrollo tecnológico donde se llevarán a cabo actividades de investigación para trabajar en biotecnologías y tecnologías sanitarias.

Otro caso es en Medellín, donde la compañía colombiana VaxThera inauguró el año pasado la primera etapa de un gran complejo industrial que busca para finales de este año producir los primeros biológicos para abastecer el mercado local e internacional.

