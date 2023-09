Aprueban tratamiento para la migraña aguda en Reino Unido

El fármaco es fabricado por Pfizer. Foto: Getty Images/iStockphoto - hobo_018

La migraña afecta a, aproximadamente, el 10 % de la población y se caracteriza no solo por conllevar fuertes dolores de cabeza, sino también náusea o vomita y sensibilidad a la luz. Todo esto hace que tener una migraña pueda ser algo incapacitante para las personas que la sufren.

Ahora, en Reino Unido, acaban de aprobar un tratamiento para la migraña aguda que podría beneficiar a miles de personas, informó el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica (Nice por sus siglas en inglés), a través de un comunicado.

En este, el instituto recomienda el uso del fármaco rimegepant (también llamado Vydura y fabricado por Pfizer) para adultos que sufran de migraña crónica y que hayan probado al menos dos triptanes, pero sin surtir un efecto suficientemente efectivo. Estos hacen referencia a un grupo de medicamentos utilizados para tratar la migraña o dolor de cabeza. (También puede leer: Millones de colombianos viven con dolor físico crónico: ¿qué significa eso?)

“Se trata del primer y único medicamento recomendado por el Nice que puede ayudar a aliviar el sufrimiento de las migrañas agudas, y puede considerarse un cambio radical en el tratamiento”, dijo Helen Knight, directora de Evaluación de Medicamentos del instituto a través del comunicado.

Las personas que padecen migrañas y sus cuidadores han declarado a Nice que la migraña crónica es “una discapacidad invisible que afecta a todos los aspectos de la vida, incluidos el trabajo, la educación, las finanzas, la salud mental, las actividades sociales y la familia”, agregó Knight.

Además de lo descrito anteriormente, la autoridad también recomienda el uso del rimegepant a los adultos que no pueden tomar triptanes o no los toleran, y que han probado antiinflamatorios como ibuprofeno, aspirina y paracetamol, para tratar sus dolores, pero no han dado resultados suficientes.

“Las pruebas de los ensayos clínicos demuestran que rimegepant tiene más probabilidades de reducir el dolor a las dos horas que un placebo”, indicó también el instituto. (Le puede interesar: Uno de los descongestionantes nasales más populares no es eficaz: FDA)

Los síntomas de un dolor de cabeza por migraña incluyen un dolor de cabeza punzante, sensibilidad a la luz o al sonido, náusea o vómito e incluso dificultad para pararse de la cama, subir o bajar escaleras, etc.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada siete personas sufre de migrañas, casi el 20 % de las mujeres y el 10 % de los hombres.

