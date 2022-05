Argentina confirma los dos primeros casos de “viruela del mono” en América Latina

Virus de la viruela del mono por microscopía electrónica.

Como era de esperarse, ya se confirmaron los primeros casos de la “viruela del mono” o viruela símica en América Latina. Argentina fue el primer país donde se detectaron dos pacientes. Así lo confirmaron este viernes las autoridades sanitarias. (Lea Lo que debe saber en caso de que la “viruela del mono” llegue a Colombia)

“El resultado de la muestra PCR tomada por el Instituto Malbrán al primer caso sospechoso de viruela símica dio positivo”, informó un comunicado del Ministerio de Salud y agregó que “la secuenciación arrojó alto porcentaje de homología con secuencias del clado de África Occidental”.

Según la prensa argentina, el primer caso se trata de un hombre de 40 años que había regresado de España.

El paciente se encuentra “en buen estado, realizando tratamiento sintomático”, mientras que sus contactos estrechos están bajo control clínico y epidemiológico y sin presentar síntomas, precisó el parte.

El Ministerio de Salud notificó por la tarde la confirmación de otro caso que estaba bajo estudio. Se trata de un residente en España que se encuentra de visita en la provincia de Buenos Aires y no tiene ningún nexo con el paciente anterior. No se informó su edad.

“La persona presenta lesiones ulcerosas sin otra sintomatología asociada, arribó al país el 25 de mayo e inició síntomas el día 26 de mayo. El paciente se encuentra en buen estado general, aislado y recibiendo tratamiento sintomático”, precisó.

“Sus contactos estrechos se encuentran en seguimiento clínico y epidemiológico estricto, siendo todos asintomáticos a la fecha”, agregó en el comunicado.

¿Llegará la viruela del mono a Colombia?

Como ya explicamos en detalle en este artículo, es muy posible que la viruela símica también llegue a Colombia en las próximas semanas. Pero esto no tendría por qué ser un motivo para asustarse. Como explicaba el infectólogo Carlos Álvarez, se trata de un virus (el monkeypox) muy diferente al SARS-CoV-2, causante del covid-19.

Por un lado, advertía, es un virus de ADN y no de ARN. Eso significa que son más estables y no tiene tantas mutaciones. “Estos son virus particularmente estables, por lo que la viruela del simio es menos propensa a las mutaciones”, le dijo a The New York Times Raina MacIntyre, epidemióloga de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia, y miembro del grupo de trabajo de la OMS sobre la viruela símica. “Me sorprendería mucho y me desconcertaría mucho si hubiera alguna mutación dramática”.

Además, hay otros elementos que hacen pensar a epidemiólogos que esta enfermedad no se convertirá en una pandemia. Uno de ellos tiene que ver con su mecanismo de transmisión.

Mientras el covid-19 puede contagiarse a través de “aerosoles”, diminutas partículas que expulsamos cuando hablamos y que pueden quedar suspendidas en el aire en un espacio cerrado, la viruela símica se transmite de una manera muy distinta. Como se lee en la Alerta epidemiológica que publicó hace unos días la Organización Panamericana de la Salud (OPS), alguien se puede infectar por el contacto directo o indirecto con la sangre, con fluidos corporales, lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados.

También puede haber transmisión secundaria al estar en contacto estrecho con secreciones de las vías respiratorias o las lesiones que causa el monkeypox en la piel: diminutas ampollas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Pero, principalmente, advierte, alguien se puede contagiar a través de “gotículas respiratorias”.

¿Qué quiere decir eso? Como le recordaba esta semana al portal Pop Science, la profesora Andrea McCollum, quien está a la cabeza del equipo de epidemiología de poxvirus -la familia del monkeypox- en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), eso significa que alguien no debe preocuparse por estar al lado de un paciente infectado por 30 segundos, sino que se requiere estar juntos por un tiempo prolongado.

Además, el monkeypox fue descubierto hace medio siglo, aproximadamente y ya hay, de hecho, una vacuna para la viruela símica. Varios países africanos han presentado brotes y tienen claridad sobre cuál es el camino para frenar el contagio. Pero para saber más, lo invitamos a leer este artículo.

