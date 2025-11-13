Armero, la salud mental y un duelo no resuelto

Diana Lorena Jiménez Carrillo, superviviente de Armero. Cursaba sexto grado en 1985. Fue la mejor amiga de Omayra Sánchez. Foto: Santiago Ramírez.

Caminar sobre las baldosas que aún resisten en el viejo Armero es caminar sobre una cicatriz al aire libre. Los ladrillos conservan finas líneas, que asemejan estrías o rayaduras, orientadas todas en una misma dirección: la que recorrió el lahar, la corriente de agua, ceniza, piedras y restos que bajó del Ruiz la noche del 13 de noviembre de 1985 y arrasó con todo a su paso. (Puede ver: