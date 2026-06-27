Así canalizará el Minsalud la ayuda sanitaria para Venezuela después de los sismos

Las personas en La Guaira, Venezuela, buscan entre los escombros tras los terremotos. Foto: Ariana Cubillos - AP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno anunció el procedimiento mediante el cual Colombia canalizará la ayuda médica destinada a Venezuela, luego de los recientes sismos que afectaron al país vecino.

Según informaron la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Salud este sábado, todas las ofertas de medicamentos, dispositivos médicos, insumos hospitalarios, equipos de salud y personal médico voluntario deberán tramitarse exclusivamente a través de los canales oficiales. Para ello, el Ministerio de Salud habilitó el correo emergencias@minsalud.gov.co, donde instituciones de salud, organizaciones humanitarias, sociedades científicas y otros actores podrán presentar sus ofertas de apoyo. La cartera explicó que cada propuesta será evaluada técnicamente y que su eventual envío dependerá de las necesidades expresadas oficialmente por el Gobierno de Venezuela.

Las autoridades insistieron en que no deben enviarse medicamentos, brigadas médicas ni personal sanitario de manera espontánea o sin autorización previa.

De acuerdo con el Minsalud, este tipo de iniciativas, aunque bien intencionadas, puede generar problemas logísticos, dificultar la coordinación entre las entidades encargadas de la emergencia y afectar la eficacia de la respuesta humanitaria. En el caso de los equipos médicos especializados, su eventual despliegue se realizará mediante el mecanismo de Equipos Médicos de Emergencia (EMT), un sistema promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que establece estándares para la movilización internacional de personal sanitario durante desastres.

El Gobierno también informó que, tras un requerimiento de las autoridades venezolanas, Colombia coordina el envío de bolsas para el manejo digno de personas fallecidas.

En ese proceso, la Alcaldía de Bogotá ofreció 900 unidades y la Fiscalía General de la Nación puso a disposición más de 3.000 adicionales. Según explicó el Ejecutivo, toda la asistencia que Colombia envíe responderá exclusivamente a las solicitudes oficiales formuladas por el Gobierno venezolano. La coordinación de esa ayuda estará a cargo de la UNGRD, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Minsalud en cumplimiento de los protocolos de cooperación para la atención de emergencias.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺