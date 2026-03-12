Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Así viven los colombianos la sexualidad después de los 60 años

Una nueva encuesta realizada por Profamilia y la Fundación Saldarriaga Concha da una mirada sobre las percepciones y barreras que tienen los adultos mayores en el país para ejercer su sexualidad. El 62 % de los encuestados aseguró haber tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses y la principal razón por la que no las tienen es la ausencia de pareja.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernán Fortich
Fernán Fortich
12 de marzo de 2026 - 10:32 p. m.
La investigación realizó encuestas en Medellín, Tunja, Manizales y Montería/ Getty Images.
La investigación realizó encuestas en Medellín, Tunja, Manizales y Montería/ Getty Images.
Foto: Getty Images

En Colombia la esperanza de vida, según las últimas estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), es de alrededor de 76,59 años. Además, uno de cada diez colombianos supera los 65. “Nuestro país todavía es joven, el grueso de la población está en edad productiva, pero nos vamos a envejecer muy rápido y tenemos que prepararnos”, informaba la directora del Dane, Piedad Urdinola, en una conferencia a mediados de 2025.

Las proyecciones oficiales apuntan a que la proporción de adultos mayores —es decir personas...

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Sexualidad

Transición demográfica

Población

Adultos mayores

Adultos

Salud

Salud en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.