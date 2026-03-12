Así viven los colombianos la sexualidad después de los 60 años

La investigación realizó encuestas en Medellín, Tunja, Manizales y Montería/ Getty Images. Foto: Getty Images

En Colombia la esperanza de vida, según las últimas estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), es de alrededor de 76,59 años. Además, uno de cada diez colombianos supera los 65. “Nuestro país todavía es joven, el grueso de la población está en edad productiva, pero nos vamos a envejecer muy rápido y tenemos que prepararnos”, informaba la directora del Dane, Piedad Urdinola, en una conferencia a mediados de 2025.

Las proyecciones oficiales apuntan a que la proporción de adultos mayores —es decir personas...