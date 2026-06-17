Asociación denuncia que no hay claridad en la implementación de la ley de endometriosis

Endometriosis. Foto: Éder Rodríguez

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A través de una carta a la opinión pública, la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad (ASOCOEN) denunció este martes, 17 de junio, que el Ministerio de Salud no ha dado respuestas claras sobre la implementación de la ley que busca proteger a las mujeres del país con esta enfermedad.

Esta enfermedad sucede al final de cada ciclo menstrual, cuando la capa superficial del endometrio, o sea el tejido que recubre el interior del útero, se desprende y desecha cuando no hay un embarazo.

En contexto: Se aprobó la ley para diagnosticar y tratar la endometriosis en Colombia.

Sin embargo, cuando se tiene endometriosis, un tejido similar al endometrio crece en otros lugares diferentes al útero, como los ovarios, las trompas de Falopio o la pelvis. Incluso, y aunque de manera menos frecuente, se ha detectado su presencia en órganos como el intestino. Este crecimiento genera dolor en las mujeres; en el caso de algunas, llega a ser incapacitante y severo.

Según la asociación, con el objetivo de hacer seguimiento a la ejecución de la Ley 2338 de 2023, en febrero de 2026 radicó un derecho de petición ante el Minsalud solicitando información detallada sobre el Plan de Acción para la implementación de la Política Pública de Endometriosis.

“La respuesta entregada por el Ministerio se limitó a remitir un cronograma general de actividades, sin presentar información suficiente sobre metas, indicadores, mecanismos de seguimiento, participación de las organizaciones de pacientes o estrategias concretas para garantizar la ejecución efectiva de la política”, se lee en el documento emitido por ASOCOEN.

Luego de esto, la asociación asegura que interpuso una acción de tutela, la cual fue amparada por un juez de la república que ordenó al Ministerio de Salud responder dentro de un término de 48 horas.

“Sin embargo, vencido el plazo judicial otorgado, el Ministerio no dio cumplimiento oportuno a la orden impartida por el despacho judicial. Como consecuencia de dicho incumplimiento, ASOCOEN presentó una solicitud de cumplimiento y apertura de incidente de desacato”, denunció la asociación.

A la fecha, según la ASOCOEN, no se ha obtenido respuesta por parte de la cartera de Salud. Ante esto, se anunció que se insistirá en las vías judiciales para obtener respuesta.

“Lo que está en discusión es el derecho de miles de pacientes a participar en la implementación de las decisiones públicas que impactan directamente su salud y su calidad de vida”, se lee en la carta pública.

Por el momento, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre estos hechos.

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