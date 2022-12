Aumenta a 57 los casos de personas intoxicadas con licor adulterado

Rey de reyes es una de las bebidas adulteradas que han identificado las autoridades. Foto: Cortesía

Hay alerta en el Instituto Nacional de Salud (INS) debido al aumento de casos de personas intoxicadas con licor adulterado con metanol. Entre el 22 de noviembre y el 22 de diciembre se han notificado 57 casos en el territorio nacional, según Giovanny Rubiano, director de la entidad.

Esta situación ya cobró la vida de 40 personas, lo que significa que estos casos tienen una letalidad superior al 70%. De acuerdo con el funcionario, estas bebidas tienen metanol, un químico que “cuando este ingresa al cuerpo, de inmediato llega al hígado y empieza a hacer unas combinaciones fatales. Esto produce un dolor de cabeza severo, acompañado de dolor de estómago, además viene la visión borrosa y después quedan sin ver. Si no acude de inmediato a un centro de salud, puede perder la vida”, explicó el director del INS a RCN Radio. (Lea: Hombre murió luego de que estallara una caja llena de pólvora)

Las víctimas, con edades entre los 28 y 79 años, se han identificado principalmente en Bogotá y Soacha. Tanto allí, como en todo el país, las autoridades han hecho un llamado a no adquirir productos como El Parrandero, Ardiente El Gran Niche Xtreme y Anís Cartujo, los cuales no tienen registro sanitario o usan de forma fraudulenta el registro de productos que sí lo tienen.

“Creemos que hay una sumatoria de factores, particularmente que son muy económicos. Lo barato sale caro. Un licor que se consigue en la calle a $5.000, lo puede matar”, dijo Rubiano. (Lea también: Estas son las siete EPS en alto riesgo financiero, según la SuperSalud)

Así puede evitar el licor adulterado

Una de las principales recomendaciones de los expertos para determinar si el alcohol está adulterado o no, es fijarse en el precio. En caso de que sea más bajo con relación al mismo producto en el mercado, lo mejor es no comprar la bebida. El INS recomienda comprar estas bebidas en licoreras de confianza y no en la calle.

También es importante fijarse en las condiciones sanitarias del lugar en el que va a comprar el producto. “Evite adquirir bebidas en lugares de dudosa procedencia, revise los sellos, evalúe que no se presenten sedimentos ni alteraciones en el envase”, agrega el Ministerio de Salud. Si la tinta de los sellos se cae fácilmente, también puede ser una alerta.

En los envases de cartón con cubierta interior en aluminio, la sugerencia del Minsalud es revisar que las pestañas estén bien pegadas. (Lea: Nueva prueba basada en la sangre ayudaría a detectar alzhéimer)

Si se trata de una botella, de revisar con cuidado la tapa, cerciorarse de que tenga banda de seguridad y el sistema de cierre intacto. También debe tener etiqueta. En caso de que la botella sea transparente, hay que verificar si hay elementos como partículas en suspensión, sedimentos, presencia de objetos extraños y el estado del dosificador.

Todos los productos deben tener el registro sanitario del Invima, que puede consultar en este enlace.

