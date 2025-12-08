Aumento en diagnósticos de VIH en Colombia no equivale a nuevos contagios, aclara CAC

Del 19 de febrero de 2025 al 31 de octubre de 2025 se han reportado 8.184 casos a la Cuenta de Alto Costo, con los cuales el total de personas con diagnóstico de VIH, acumulado, en el país al 31 de octubre de 2025 sería de 211.431 (dato preliminar). Foto: FreePik

La Cuenta de Alto Costo (CAC) se pronunció ante recientes publicaciones que alertan sobre un presunto aumento de casos de VIH, así como de la disminución en la cobertura de personas en tratamiento con terapia retroviral (TAR) en Colombia.

Según cifras de la entidad, mientras que para 2021 se registraron 9.210 casos nuevos, para 2025 se reportaron 14.169. La evolución de los casos lo puede ver en la siguiente gráfica.

A pesar de este aumento estadístico, la entidad asegura que estas cifras deben ser interpretadas teniendo en cuenta el contexto de la toma de datos. Un ejemplo son los casos de personas que se infectaron hace muchos años, pero solo se diagnosticaron de manera reciente.

“Del 19 de febrero de 2025 al 31 de octubre de 2025 se han reportado 8.184 casos a la Cuenta de Alto Costo, con los cuales el total de personas con diagnóstico de VIH, acumulado, en el país al 31 de octubre de 2025 sería de 211.431 (dato preliminar). Esta información es coherente con las tendencias observadas que muestran una estabilización en el número de nuevos diagnósticos e inclusive un descenso entre 2023 y el corte de 2025, gracias a las acciones de promoción y prevención que incluyen la oferta de profilaxis preexposición a personas con mayor riesgo de infección desde el año 2022″, informó la CAC, a través de un comunicado.

La Cuenta de Alto Costo (CAC) comparte un comunicado a la opinión pública para aclarar la información relacionada con el número de personas con diagnóstico de #VIH y el tratamiento con terapia antirretroviral (TAR) en Colombia. pic.twitter.com/XaQelTevYg — Cuenta de Alto Costo (@CuentaAltoCosto) December 8, 2025

Por su parte, la entidad emitió algunas claridades sobre la cobertura de tratamiento antirretrovirral, que se ubicó al 81 % en enero de 2025. De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo, este indicador se ha visto afectado por el aumento de personas en tratamiento. Esto último se debe a que, a partir de 2021, se actualizó la guía práctica para pacientes con VIH, lo que amplió el número de pacientes elegibles para este tipo de terapia y afectó el cálculo de la cobertura.

“Así mismo, hasta el año 2022 se incluían en el indicador a todas las personas que habían recibido tratamiento en algún momento en los últimos seis meses antes del informe anual, y solo se consideraba abandono cuando las personas dejaban de recibir tratamiento durante 6 meses seguidos. Actualmente, siguiendo las recomendaciones internacionales, se define como abandono el no recibir tratamiento durante el último mes antes del informe, lo cual, si bien genera mayor exigencia para el seguimiento de los pacientes, oculta que, en la mayoría de los casos, no recibir tratamiento durante un mes no es necesariamente un abandono”, asegura la entidad.

De hecho, de acuerdo con la Cuenta de Alto Costo, en los últimos años, el número de personas en TAR ha aumentado de manera sostenida: pasando de 125.264 en 2020 a 158.810 en 2025.

