Salud
Baños de hielo: los riesgos de sumergirse en agua helada de los que no le han hablado

Meterse en una tina con hielo durante algunos minutos es una práctica que se volvió viral. Pero detrás de esto hay un negocio, que mueve US 350 millones en el mundo, falsos beneficios para la salud y algunos riesgos. ¿Qué es mentira y qué es verdad?

Andrés Mauricio Díaz Páez
04 de febrero de 2026 - 05:34 p. m.
Los baños en tinas con hielo se han popularizado como una práctica de bienestar, pero hay poca evidencia sobre sus beneficios.
Foto: Getty Images - Getty Images

Seguramente, muchos de nosotros nos hemos encontrado en Tiktok o Instagram con videos de personas que se sumergen en grandes tanques llenos de hielo. A esta práctica se le llama “inmersiones en hielo”, y quienes las promueven aseguran que tiene varios beneficios: desde una mejor recuperación muscular, hasta estimular el sistema inmunológico, mejorar el sueño e incluso ofrecer supuestos beneficios para la salud mental, como la reducción del estrés.

Como escriben Samuel Cornell y Michael Tipton en una columna en

Por Andrés Mauricio Díaz Páez

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
Conoce más

RAUL HERNANDO MURILLO MORENO(qdhjj)Hace 20 minutos
Excelente
