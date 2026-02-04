Baños de hielo: los riesgos de sumergirse en agua helada de los que no le han hablado

Los baños en tinas con hielo se han popularizado como una práctica de bienestar, pero hay poca evidencia sobre sus beneficios. Foto: Getty Images - Getty Images

Seguramente, muchos de nosotros nos hemos encontrado en Tiktok o Instagram con videos de personas que se sumergen en grandes tanques llenos de hielo. A esta práctica se le llama “inmersiones en hielo”, y quienes las promueven aseguran que tiene varios beneficios: desde una mejor recuperación muscular, hasta estimular el sistema inmunológico, mejorar el sueño e incluso ofrecer supuestos beneficios para la salud mental, como la reducción del estrés.

Como escriben Samuel Cornell y Michael Tipton en una columna en