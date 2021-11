Brasil reporta dos casos preliminares de la variante ómicron, pero no se alarme

Inicio del proceso de vacunación contra Covid-19, al personal de la salud en Bogotá.

El regulador sanitario de Brasil, Anvisa, anunció este martes el hallazgo de dos casos positivos preliminares de la nueva variante de coronavirus ómicron en una pareja (hombre y mujer) que llegó al país procedente de Sudáfrica, aunque aún hace falta que esa información sea confirmada por un análisis de laboratorio. (Lea Lo que debe saber sobre la variante ómicron antes de dejarse llevar por el pánico)

“Las muestras serán enviadas para confirmación de análisis de laboratorio. Los dos brasileños, preliminarmente, presentan resultados positivos para la variante ómicron”, informó Anvisa en un comunicado.

El pasajero llegó al aeropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, el 23 de noviembre, con un test PCR negativo. Y dos días después, asistió con su esposa al laboratorio del aeropuerto a realizarse un test con el objetivo de emprender el regreso al país africano. Ambos dieron positivo al coronavirus.

Ante los resultados, las muestras fueron analizadas por el laboratorio Albert Einstein, que este martes reportó el hallazgo de la variante ómicron en las pruebas. Ahora, detalló Anvisa, el Instituto Adolfo Lutz (IAL) deberá confirmar el resultado.

Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido a los Gobiernos que no cierren fronteras, Brasil canceló los vuelos a seis países de África (Sudáfrica, Botsuana, Esuatini, Lesoto, Namibia y Zimbabue). Anvisa había recomendado al gobierno prohibir el ingreso de extranjeros provenientes de Angola, Malaui, Mozambique y Zambia.

Pero esta información no debería alarmarlo. Como ya explicamos en este artículo, aún no se pueden sacar conclusiones apresuradas. Todavía los científicos no saben si la variante ómicron es más transmisible. Tampoco se tiene certeza sobre qué implican sus mutaciones.

Así mismo hay que tener paciencia antes de arrojar conclusiones sobre la eficacia de la vacunas frente a ómicron. Como le dijo a The New York Times Theodora Hatziioannou, viróloga de la Universidad Rockefeller en Nueva York, “se espera que las vacunas ofrezcan cierta protección contra la ómicron porque estimulan la producción no solo de anticuerpos, sino también de células inmunitarias que pueden atacar a las células infectadas”.