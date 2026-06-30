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La zoonosis más común del planeta podría estar pasando inadvertida en Colombia

La brucelosis es la zoonosis más frecuente del mundo y afecta a cientos de miles de personas cada año. Durante décadas pareció estar ausente de Colombia. Sin embargo, el reporte de tres casos con efectos importantes en ganaderos de Antioquia está llevando a algunos científicos a preguntarse si la enfermedad realmente no estaba aquí o si simplemente nunca la hemos buscado de la manera adecuada.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
30 de junio de 2026 - 12:00 p. m.
Brucelosis en Colombia: estudio alerta sobre una enfermedad que podría estar pasando desapercibida.
Brucelosis en Colombia: estudio alerta sobre una enfermedad que podría estar pasando desapercibida.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La brucelosis es una de las zoonosis más frecuentes del mundo. Está ampliamente distribuida y es común en países con una fuerte actividad ganadera. Sin embargo, en Colombia, donde hay más de 23 millones de bovinos, 5,3 millones de cerdos, 1,4 millones de ovejas y 1,1 millones de cabras, durante décadas pareció estar ausente. Esto siempre despertó dudas entre algunos investigadores. Hoy cobra fuerza una hipótesis distinta: la enfermedad nunca dejó de estar aquí, simplemente no hemos sabido cómo buscarla.

“La brucella (un género de bacterias,...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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