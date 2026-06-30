La zoonosis más común del planeta podría estar pasando inadvertida en Colombia

Brucelosis en Colombia: estudio alerta sobre una enfermedad que podría estar pasando desapercibida. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La brucelosis es una de las zoonosis más frecuentes del mundo. Está ampliamente distribuida y es común en países con una fuerte actividad ganadera. Sin embargo, en Colombia, donde hay más de 23 millones de bovinos, 5,3 millones de cerdos, 1,4 millones de ovejas y 1,1 millones de cabras, durante décadas pareció estar ausente. Esto siempre despertó dudas entre algunos investigadores. Hoy cobra fuerza una hipótesis distinta: la enfermedad nunca dejó de estar aquí, simplemente no hemos sabido cómo buscarla.

“La brucella (un género de bacterias,...