Salud
¿Se ha preguntado si sabe descansar?

¿Ha sentido que no logra descansar, pese a quedarse en casa el fin de semana y no tener que trabajar? No es al único que le pasa y tiene una razón que lo explica: posiblemente, no se esté tomando en serio el reposo. Hacerlo bien es un asunto un poco más serio de lo que imagina.

Juan Diego Quiceno
08 de diciembre de 2025 - 12:01 p. m.
El descanso no es solo ausencia de actividad: es un proceso activo que permite recuperar energía física y mental. En épocas decembrinas, vale la pena pensar en el descanso.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Kanizphoto

Hace unas semanas se realizó en Cartagena el III Congreso Iberoamericano para Prevenir el Burnout, auspiciado por la Vacation is a Human Right Foundation (VIAHR). Durante varios días, más de 150 asistentes de más de diez países se reunieron para hablar de un tema que rara vez encabeza las agendas laborales: el descanso. En la jornada inaugural, uno de los participantes lanzó una frase que terminó marcando buena parte de la conversación: “Es que no sabemos descansar”.

A las puertas de la que quizá sea la temporada de descanso más...

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
