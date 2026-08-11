Buscan voluntarios tras terremoto en Colombia: así puede ayudar si es profesional en salud

Imagen de referencia. Pacientes evacuados de la Clínica Farallones, en Cali, tras el terremoto de magnitud 7,4. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN

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La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) y la Asociación Nacional de Profesionales de la Salud (ASSOSALUD) convocaron a profesionales de la salud de todo el país para que, de manera voluntaria, apoyen las labores humanitarias y asistenciales en las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

Las asociaciones hicieron el llamado a médicos generales, especialistas, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, auxiliares, paramédicos y demás profesionales. “En este momento se necesita fortalecer de manera inmediata los equipos de atención en salud, ampliar la capacidad de respuesta y respaldar al talento humano que se encuentra prestando sus servicios en el territorio”, subrayaron.

Las personas que deseen ser voluntarias deben contar con disponibilidad inmediata para viajar a los territorios más afectados, como Pereira, Cali, Quibdó y Manizales. Además, tienen que diligenciar este formulario y facilitar sus datos personales y profesionales, información de contacto, especialidad o área de experiencia.

“El apoyo de cada uno de nosotros permitirá ampliar la atención, fortalecer los equipos en terreno y llegar oportunamente a más personas. Colombia necesita hoy el compromiso activo de su talento humano en salud”, apuntaron las asociaciones. Además, recordaron que en las oficinas de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE) a lo largo del país ya se encuentran habilitados centros de apoyo para la recepción y recolección de ayudas.

La ciudadanía puede donar insumos médicos nuevos, empacados, en buen estado y con fecha de vencimiento vigente; entre ellos están los líquidos endovenosos, tubos endotraqueales de diferentes tamaños, máscaras laríngeas y equipos de succión, gasas estériles, jeringas y agujas de diferentes calibres.

También se pueden llevar guantes de examen, tapabocas, antisépticos (como alcohol), material para curaciones, productos de higiene personal y kits de alimentación no perecedera, donde podrá incluir arroz, pasta, harina, avena, lentejas, frijoles, granos secos, alimentos enlatados, sal, azúcar o café.

Los puntos de donación son:

- Sede Antioquia - Medellín: Contac Center

Cra.43 A # 1 Sur -100 Edificio Torre Sudameris Oficina 1004

(604) 6052298

- Atlántico - Barranquilla

Cra. 54 # 68- 196, piso 2, oficinas 216-222, Prado Office Center

(605) 386 1950

- Bogotá

Cra. 15 A # 120-74

(601) 7448100

- Bolívar - Cartagena

Manga Calle 28 # 26 - 53, Edificio Portus Oficina 1202

(605) 693 9844

- Boyacá - Tunja

Calle 20 No. 12-84 Local 117 Centro Cívico y Comercial Plaza Real

(608) 7471763

- Cauca - Popayán

Carrera 9 No 18N231 oficina 205 edificio terrazas del Norte

(602) 835 3770

- Cesar - Valledupar

Calle 11 No. 8-79 Of. 202-203 Edf. SOA

(605) 5893964

- Córdoba - Montería

Calle 62 No. 7 - 53. Barrio La Castellana

(604) 789 0650

- Guajira- Riohacha

Calle 7 N 11-114 oficina 8, segundo piso, edificio Doña Candida

(605) 7274999

- Huila-Neiva

Carrera 5 # 10 - 49 Local 201 Centro Comercial Plaza Rea

(608) 863 1026

- Magdalena - Santa Marta

Calle 24 # 3 - 99, Edificio 424, Oficina 1007

(605) 436 8361

- Meta -Villavicencio

Av. 40 No 16B - 159 Centro Comercial Villacentro Local 83 y 84

(608) 6833520

- Nariño-Pasto

Carrera 25 N’ 15-62, Ofc. 201, Edificio Zaguán del Lage

(602) 7382025

- Norte de Santander - Cúcuta

Calle 8 A # 5 E -25, Barrio La Rivera

(607) 595 6341

- Santander - Bucaramanga

Calle 45 # 28-36, Edificio Verona Plaza

(607) 6973093

- Sucre - Sincelejo

Calle 28 Cr 25-365 Parque Comercial Guacari Torre Médica Oficinas 3327-3328

(605) 276 5344

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