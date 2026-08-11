Buscan voluntarios tras terremoto en Colombia: así puede ayudar si es profesional en salud

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La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) y la Asociación Nacional de Profesionales de la Salud (ASSOSALUD) convocaron a profesionales de la salud de todo el país para que, de manera voluntaria, apoyen las labores humanitarias y asistenciales en las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.
Las asociaciones hicieron el llamado a médicos generales, especialistas, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, auxiliares, paramédicos y demás profesionales. “En este momento se necesita fortalecer de manera inmediata los equipos de atención en salud, ampliar la capacidad de respuesta y respaldar al talento humano que se encuentra prestando sus servicios en el territorio”, subrayaron.
Las personas que deseen ser voluntarias deben contar con disponibilidad inmediata para viajar a los territorios más afectados, como Pereira, Cali, Quibdó y Manizales. Además, tienen que diligenciar este formulario y facilitar sus datos personales y profesionales, información de contacto, especialidad o área de experiencia.
“El apoyo de cada uno de nosotros permitirá ampliar la atención, fortalecer los equipos en terreno y llegar oportunamente a más personas. Colombia necesita hoy el compromiso activo de su talento humano en salud”, apuntaron las asociaciones. Además, recordaron que en las oficinas de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE) a lo largo del país ya se encuentran habilitados centros de apoyo para la recepción y recolección de ayudas.
La ciudadanía puede donar insumos médicos nuevos, empacados, en buen estado y con fecha de vencimiento vigente; entre ellos están los líquidos endovenosos, tubos endotraqueales de diferentes tamaños, máscaras laríngeas y equipos de succión, gasas estériles, jeringas y agujas de diferentes calibres.
También se pueden llevar guantes de examen, tapabocas, antisépticos (como alcohol), material para curaciones, productos de higiene personal y kits de alimentación no perecedera, donde podrá incluir arroz, pasta, harina, avena, lentejas, frijoles, granos secos, alimentos enlatados, sal, azúcar o café.
Los puntos de donación son:
- Sede Antioquia - Medellín: Contac Center
Cra.43 A # 1 Sur -100 Edificio Torre Sudameris Oficina 1004
(604) 6052298
- Atlántico - Barranquilla
Cra. 54 # 68- 196, piso 2, oficinas 216-222, Prado Office Center
(605) 386 1950
- Bogotá
Cra. 15 A # 120-74
(601) 7448100
- Bolívar - Cartagena
Manga Calle 28 # 26 - 53, Edificio Portus Oficina 1202
(605) 693 9844
- Boyacá - Tunja
Calle 20 No. 12-84 Local 117 Centro Cívico y Comercial Plaza Real
(608) 7471763
- Cauca - Popayán
Carrera 9 No 18N231 oficina 205 edificio terrazas del Norte
(602) 835 3770
- Cesar - Valledupar
Calle 11 No. 8-79 Of. 202-203 Edf. SOA
(605) 5893964
- Córdoba - Montería
Calle 62 No. 7 - 53. Barrio La Castellana
(604) 789 0650
- Guajira- Riohacha
Calle 7 N 11-114 oficina 8, segundo piso, edificio Doña Candida
(605) 7274999
- Huila-Neiva
Carrera 5 # 10 - 49 Local 201 Centro Comercial Plaza Rea
(608) 863 1026
- Magdalena - Santa Marta
Calle 24 # 3 - 99, Edificio 424, Oficina 1007
(605) 436 8361
- Meta -Villavicencio
Av. 40 No 16B - 159 Centro Comercial Villacentro Local 83 y 84
(608) 6833520
- Nariño-Pasto
Carrera 25 N’ 15-62, Ofc. 201, Edificio Zaguán del Lage
(602) 7382025
- Norte de Santander - Cúcuta
Calle 8 A # 5 E -25, Barrio La Rivera
(607) 595 6341
- Santander - Bucaramanga
Calle 45 # 28-36, Edificio Verona Plaza
(607) 6973093
- Sucre - Sincelejo
Calle 28 Cr 25-365 Parque Comercial Guacari Torre Médica Oficinas 3327-3328
(605) 276 5344
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