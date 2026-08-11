Publicidad

Home

Salud

Buscan voluntarios tras terremoto en Colombia: así puede ayudar si es profesional en salud

Asociaciones científicas y de la salud convocaron a profesionales para que, de manera voluntaria, apoyen en las labores humanitarias en las zonas afectadas por el terremoto de este 10 de agosto. Buscan, entre otros, a médicos, enfermeros, paramédicos, instrumentadores quirúrgicos. Así puede registrarse y apoyar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Salud
11 de agosto de 2026 - 04:48 p. m.
Imagen de referencia. Pacientes evacuados de la Clínica Farallones, en Cali, tras el terremoto de magnitud 7,4.
Imagen de referencia. Pacientes evacuados de la Clínica Farallones, en Cali, tras el terremoto de magnitud 7,4.
Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) y la Asociación Nacional de Profesionales de la Salud (ASSOSALUD) convocaron a profesionales de la salud de todo el país para que, de manera voluntaria, apoyen las labores humanitarias y asistenciales en las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

Las asociaciones hicieron el llamado a médicos generales, especialistas, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, auxiliares, paramédicos y demás profesionales. “En este momento se necesita fortalecer de manera inmediata los equipos de atención en salud, ampliar la capacidad de respuesta y respaldar al talento humano que se encuentra prestando sus servicios en el territorio”, subrayaron.

Las personas que deseen ser voluntarias deben contar con disponibilidad inmediata para viajar a los territorios más afectados, como Pereira, Cali, Quibdó y Manizales. Además, tienen que diligenciar este formulario y facilitar sus datos personales y profesionales, información de contacto, especialidad o área de experiencia.

“El apoyo de cada uno de nosotros permitirá ampliar la atención, fortalecer los equipos en terreno y llegar oportunamente a más personas. Colombia necesita hoy el compromiso activo de su talento humano en salud”, apuntaron las asociaciones. Además, recordaron que en las oficinas de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE) a lo largo del país ya se encuentran habilitados centros de apoyo para la recepción y recolección de ayudas.

La ciudadanía puede donar insumos médicos nuevos, empacados, en buen estado y con fecha de vencimiento vigente; entre ellos están los líquidos endovenosos, tubos endotraqueales de diferentes tamaños, máscaras laríngeas y equipos de succión, gasas estériles, jeringas y agujas de diferentes calibres.

También se pueden llevar guantes de examen, tapabocas, antisépticos (como alcohol), material para curaciones, productos de higiene personal y kits de alimentación no perecedera, donde podrá incluir arroz, pasta, harina, avena, lentejas, frijoles, granos secos, alimentos enlatados, sal, azúcar o café.

Los puntos de donación son:

- Sede Antioquia - Medellín: Contac Center

Cra.43 A # 1 Sur -100 Edificio Torre Sudameris Oficina 1004

(604) 6052298

- Atlántico - Barranquilla

Cra. 54 # 68- 196, piso 2, oficinas 216-222, Prado Office Center

(605) 386 1950

- Bogotá

Cra. 15 A # 120-74

(601) 7448100

- Bolívar - Cartagena

Manga Calle 28 # 26 - 53, Edificio Portus Oficina 1202

(605) 693 9844

- Boyacá - Tunja

Calle 20 No. 12-84 Local 117 Centro Cívico y Comercial Plaza Real

(608) 7471763

- Cauca - Popayán

Carrera 9 No 18N231 oficina 205 edificio terrazas del Norte

(602) 835 3770

- Cesar - Valledupar

Calle 11 No. 8-79 Of. 202-203 Edf. SOA

(605) 5893964

- Córdoba - Montería

Calle 62 No. 7 - 53. Barrio La Castellana

(604) 789 0650

- Guajira- Riohacha

Calle 7 N 11-114 oficina 8, segundo piso, edificio Doña Candida

(605) 7274999

- Huila-Neiva

Carrera 5 # 10 - 49 Local 201 Centro Comercial Plaza Rea

(608) 863 1026

- Magdalena - Santa Marta

Calle 24 # 3 - 99, Edificio 424, Oficina 1007

(605) 436 8361

- Meta -Villavicencio

Av. 40 No 16B - 159 Centro Comercial Villacentro Local 83 y 84

(608) 6833520

- Nariño-Pasto

Carrera 25 N’ 15-62, Ofc. 201, Edificio Zaguán del Lage

(602) 7382025

- Norte de Santander - Cúcuta

Calle 8 A # 5 E -25, Barrio La Rivera

(607) 595 6341

- Santander - Bucaramanga

Calle 45 # 28-36, Edificio Verona Plaza

(607) 6973093

- Sucre - Sincelejo

Calle 28 Cr 25-365 Parque Comercial Guacari Torre Médica Oficinas 3327-3328

(605) 276 5344

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

Por Redacción Salud

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

TerremotoEnColombia

Sismo

Salud

temblor

profesionales de la salud

labor humanitaria

médico

enfermero

sismo en Colombia

Cali

Pereira

Quibdó

Chocó

 

Dion Casio(66071)Hace 4 horas
Qué los damnificados pidan ayudas para que abelardo se quede con el 90%!
Alejandro Guerra Palacio(hk140)Hace 5 horas
Excelente esa iniciativa. El recurso humano en salud siempre cumpliendole a Colombia , sin importar las afugias cotidianas derivadas de la crisis financiera y estructural de nuestro sistema de salud. 👌👌👌👏👏👏👏
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.