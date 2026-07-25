Cada año, 300.000 personas mueren en el mundo por ahogamiento. Así podríamos prevenirlo

Imagen de referencia. El uso de playas sin supervisión es uno de los factores de riesgo. Foto: Gobernación del Atlántico

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año mueren en el mundo 300.000 personas por ahogamiento. Inundaciones, uso de ríos y playas sin supervisión, así como las olas de calor estarían agravando el riesgo de ahogamiento, según la organización.

Esta problemática afecta principalmente a niños y a comunidades con menos recursos, que suelen estar más expuestas a los riesgos que generan la intensidad de los desastres climáticos.

“El ahogamiento se mantiene entre las diez principales causas de muerte de los niños de entre cinco y 14 años, y una de cada cuatro víctimas mortales tiene menos de cinco años. Los incidentes no ocurren únicamente en playas o grandes masas de agua: también se producen en ríos, lagos, pozos, piscinas, canales, depósitos domésticos y otros lugares próximos a los hogares, especialmente cuando no existen barreras, señalización, supervisión o conocimientos básicos de seguridad”, señaló la OMS en un comunicado.

Además, nueve de cada 10 muertes por ahogamiento ocurren en países de ingresos bajos y medios, en donde es más probable que las personas estén expuestas cotidianamente al agua y tengan menos herramientas para prevenir sus riesgos.

Durante la conmemoración del Día Mundial de la Prevención de los Ahogamientos, hoy 25 de julio, la OMS hizo un llamado a tomar siete medidas preventivas desde los gobiernos para reducir las cifras de mortalidad por ahogamiento.

“Las siete medidas propuestas abarcan la construcción de infraestructuras que permitan una interacción más segura con el agua, como barreras alrededor de piscinas, pozos, canales y depósitos; la formación de ciudadanos y profesionales para realizar rescates y maniobras de reanimación; y la protección de quienes trabajan en actividades como la pesca, la agricultura, el transporte o la construcción cerca de ríos, lagos y costas”, señaló la OMS.

Otras medidas recomendadas por la organización incluyen el fortalecimiento de las normas y las medidas de protección en el transporte acuático, así como la enseñanza básica de natación y de seguridad en el agua a las personas con mayor exposición, como los niños y las niñas.

“La estrategia destaca que medidas como habilitar espacios seguros para los niños, instalar barreras, capacitar a testigos para realizar rescates y exigir chalecos salvavidas y condiciones adecuadas en embarcaciones pueden aplicarse a gran escala y producir resultados concretos”, destacó la organización.

Tomar estas medidas, añadieron, requiere de la participación conjunta de colegios, autoridades de transporte, gobiernos locales y servicios de emergencia, con el fin de abarcar todos los eslabones de la problemática.

“El cambio climático está agravando el peligro de ahogamiento al aumentar la frecuencia e intensidad de las inundaciones, las tormentas y las olas de calor. Las temperaturas elevadas también llevan a más personas a buscar alivio en playas, ríos, lagos y piscinas, en ocasiones sin supervisión, conocimientos de natación o servicios adecuados de rescate”, apuntó la OMS.

Por eso, también se requieren medidas para limitar el incremento de temperatura global y reducir los impactos de fenómenos climáticos extremos, como las tormentas en zonas de costa.

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