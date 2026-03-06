El mal “timing” para que Nueva EPS reciba más de 2 millones de afiliados nuevos

Nueva EPS pasaría de tener 11,5 millones de usuarios a casi 14 millones. Foto: Archivo Particular

Todas las personas con quienes hablamos para este artículo coinciden en que tener EPS más fuertes en las regiones y “sacar” a las que tienen pocos afiliados es una buena idea. Lo es, incluso, para quienes critican el manejo de la salud por parte del Gobierno. Pero casi todos también creen que este es un mal momento para hacerlo.

Durante los últimos días ha sido noticia la posibilidad de que millones de colombianos vayan a ser trasladados en los próximos meses de su EPS a otra. Esto bajo lo que dispone el decreto 182 expedido por el Ministerio...