El mal “timing” para que Nueva EPS reciba más de 2 millones de afiliados nuevos

Tener EPS más grandes y con más presencia en las regiones, como quiere el Gobierno, no es una idea nueva. A muchos especialistas les gusta la idea, pero también creen que llega en un mal momento, pues el sistema de salud está en serios problemas. Nueva EPS es una gran incógnita.

Juan Diego Quiceno
06 de marzo de 2026 - 02:00 a. m.
Nueva EPS pasaría de tener 11,5 millones de usuarios a casi 14 millones.
Todas las personas con quienes hablamos para este artículo coinciden en que tener EPS más fuertes en las regiones y “sacar” a las que tienen pocos afiliados es una buena idea. Lo es, incluso, para quienes critican el manejo de la salud por parte del Gobierno. Pero casi todos también creen que este es un mal momento para hacerlo.

Durante los últimos días ha sido noticia la posibilidad de que millones de colombianos vayan a ser trasladados en los próximos meses de su EPS a otra. Esto bajo lo que dispone el decreto 182 expedido por el Ministerio...

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
