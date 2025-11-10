Canadá, contra las cuerdas: a punto de perder su estatus de país libre de sarampión

El sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a través del contacto directo y del aire. Foto: Pixnio

Canadá va camino de perder su lugar entre las naciones que han eliminado el sarampión, ya que los funcionarios internacionales de salud se reúnen esta semana para revisar esa designación, que los expertos llaman una medición de la preparación general de un país ante una pandemia.

En octubre de 2024 aparecieron casos de sarampión, como ocurre en muchos países. Desde entonces, sin embargo, el virus se ha extendido por todo el país durante un año. El descenso de las tasas de vacunación y el mayor escepticismo ante los mensajes de salud pública...