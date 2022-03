Casi la mitad de todos los embarazos en el mundo no son intencionales, dice informe

El informe estima que más del 60 por ciento de los embarazos no intencionales terminan en aborto. Foto: Shutterstock

Este miércoles el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), el organismo de las Naciones Unidas dedicado a la salud sexual y reproductiva, reveló su último informe sobre el Estado de la Población Mundial 2022, titulado “Visibilizar lo Invisible: La necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales”. En él retrata una realidad que señala como un fracaso mundial: casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, un total de 121 millones, son no intencionales.

“Este informe es un llamado de atención. La abrumadora cantidad de embarazos no intencionales representa un fracaso mundial en la defensa de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas”, afirma, citada por el organismo, la Directora Ejecutiva del UNFPA, la Dra. Natalia Kanem. “Para las mujeres afectadas, la decisión reproductiva más trascendental de su vida –si quedarse o no embarazadas– no es una opción en absoluto. Al poner el poder de tomar esta decisión fundamental directamente en las manos de las mujeres y las niñas, las sociedades pueden garantizar que la maternidad sea una aspiración y no algo inevitable”.

Puede ver: Ahora sabemos qué pasó en Colombia con otras enfermedades en la pandemia

El informe estima que más del 60 por ciento de los embarazos no intencionales terminan en aborto, y se estima que el 45 por ciento de todos los abortos son inseguros y producen el 13 por ciento de todas las muertes maternas, una situación que tiene importantes repercusiones en la capacidad del mundo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A escala mundial, el Fondo estima que 257 millones de mujeres que quieren evitar un embarazo no están usando métodos anticonceptivos seguros y modernos. Entre las razones que explican esta situación, el organismo internacional cita la falta de información y servicios de salud sexual y reproductiva y las normas perjudiciales y estigma alrededor del control por parte de las mujeres de su fecundidad y sus cuerpos, además de la pobreza y desigualdad de género.

Puede ver: La OMS denuncia que continúan los ataques contra la red sanitaria ucraniana

En Colombia la mitad de los embarazos son no planeados, y de estos, el 40% son no deseados.Para 2021 (cifras preliminares hasta el tercer trimestre), las Estadísticas Vitales (EEVV) del DANE registraron 3.468 nacimientos en niñas de 10 a 14 años, un incremento de 7,9% respecto al mismo periodo en 2020.